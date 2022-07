Meta, entrate in calo per la prima volta nella storia

La società madre di Facebook, Meta, ha appena mostrato i suoi guadagni per il secondo trimestre del 2022, e non è andata bene. Anche se il fatturato totale, di 28,8 miliardi di dollari, è diminuito soltanto dell’1% rispetto al secondo trimestre di un anno fa, l’utile netto invece è sceso del 36% fermandosi a 6,7 ​​miliardi di dollari. E’ chiaro che realizzare quasi 7 miliardi di dollari di profitto non è un brutto trimestre per nessuno, ma l’entità del calo rispetto a un anno fa è piuttosto significativa. E, secondo il Wall Street Journal, questo è il primo calo in assoluto delle entrate per Meta / Facebook, quindi anche se stiamo parlando solo dell’uno per cento, è comunque degno di nota.

I ricavi dalle pubblicità e dalle app sono stati sostanzialmente stabili e i Reality Labs (che producono hardware come Meta Quest e hanno in campo altre iniziative relative al metaverso) è effettivamente cresciuto del 48% rispetto all’anno scorso, con ricavi pari a 452 milioni di dollari, ma hanno anche registrato una perdita di 2,8 miliardi di dollari in questo trimestre, pari a un -15% rispetto al secondo trimestre di un anno fa. A questo ritmo, sembra probabile che i Reality Labs perderanno più dei 10 miliardi di dollari che gli sono costati all’azienda nel 2021, e infatti la società ha affermato di aspettarsi che le entrate di Reality Labs siano inferiori nel terzo trimestre.

Tutto questo arriva lo stesso giorno in cui la FTC ha annunciato che stava cercando di bloccare l’acquisizione del produttore di app di allenamento Supernatural VR Within da parte di Meta, una proposta di vendita che era stata annunciata lo scorso anno.

A giugno, Meta ha dichiarato di avere 2,88 miliardi di utenti attivi ogni giorno sulle sue app (che includono Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger) e 3,65 miliardi di utenti attivi ogni mese, statistiche che sono in aumento del 4% rispetto a un anno fa. Tuttavia, la crescita specifica di Facebook è stata inferiore: gli utenti medi giornalieri e mensili sono aumentati rispettivamente solo del tre per cento e dell’uno per cento.

Sepolto nel comunicato stampa di oggi c’è anche un annuncio di cambio di leadership alquanto insolito. A partire dal 1 novembre, la società accoglierà il suo primo Chief Strategy Officer, David Wehner, che attualmente è Chief Financial Officer di Meta, e la vicepresidente delle finanze Susan Li sarà promossa alla posizione di CFO quando questo cambiamento entrerà in vigore. In qualità di CSO, Wehner «supervisionerà la strategia dell’azienda e lo sviluppo aziendale», con una responsabilità presumibilmente più grande rispetto a quella del suo ruolo attuale.

Per finire, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha dichiarato che circa il 15% dei contenuti che le persone vedono su Facebook e Instagram sono post di “raccomandazioni” guidati dall’intelligenza artificiale e ha affermato che si aspetta che raddoppino nel prossimo anno.