Mercato PC, spedizioni in calo per tutti ma Apple tiene

Le spedizioni di PC nel quarto trimestre del 2022 registrano un declino globale anno su anno e Apple è quella che sembra avvertire di meno la crisi.del 27,8% con 65,2 milioni di unità secondo gli ultimi dati di Counterpoint Research, e a Apple, tutto considerato, è andata in bene in questo complicato contesto.

Nel Q4 2022 Apple ha registrato un declino del 3% nel totale delle spedizioni e mantiene il suo market share a scapito dei vendor di macchine x86, registrando una quota di mercato a doppia cifra nella seconda metà dell’anno e del 9,4% nell’intero esercizio. I computer con SoC della serie Mx hanno contribuito a superare il ciclo di recessione nel 2022.

Se Apple registra perdite tutto sommato modeste (3%), per Lenovo si parla del 29%, così come per HP (29%) e per Dell addirittura del 37%. Apple – secondo i dati di Counterpoint Research – è il quarto vendor al mondo.

Benché i livelli di scorte di vari produttori PC abbiano con ogni probabilità raggiunto il picco nel terzo trimestre 2022, la stagione di fine anno non è riuscita ad accelerare le spedizioni, fornendo impulso nel quarto trimestre.

Secondo i dati di Counterpoint Research (qui i dettagli) il 2022 ha evidenziato una domanda globale in sordina per quattro trimestri consecutivi e non è previsto un rimbalzo degno di nota per il primo semestre 2023.

Stando a quanto riportato nel report della società di ricerca, criticità sul piano macro-economico, il crescente aumento dell’inflazione e la domanda paralizzata hanno condizionato il mercato PC nel 2022, con spedizioni in declino del 15% anno su anno. I consumatori non sembrano intenzionati a cambiare per ora macchine e le aziende sembrano più caute nella pianificazione dei budget.