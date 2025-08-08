Cresce il mercato tablet, iPad sempre al primo posto

Anche se altri marchi crescono di più in percentuale, Apple continua a guidare la classifica mondiale dei tablet venduti: gli ultimi dati sulle spedizioni dei tablet a livello mondiale presenta un mercato ancora in espansione su cui incide in maniera decisiva il fattore dazi.

Mentre nel maggio scorso i dati di mercato prevedevano una contrazione della domanda, nel secondo trimestre 2025 le spedizioni dei tablet a livello mondiale sono cresciute del 13,1%, arrivando a 38,3 milioni di unità secondo dati diffusi da International Data Corporation (IDC).

Apple guida il mercato con la spedizione di 12,7 milioni di unità registrando nel trimestre in oggetto una crescita del 2,4% anno su anno.

L’iPad da 10,9″, presentato a tre anni di distanza dal precedente modello, ha contribuito a far crescere il market share di Apple, così come gli ultimi iPad Air da 11″ e 13″.

Samsung continua a rimanere al secondo posto nella top five e registra una crescita del 4,2% anno su anno, con la spedizione di 7,2 milioni di unità. Oltre a progetti in America Latina che hanno permesso di incrementare i volumi di vendita, l’azienda sudcoreana ha spinto in modo aggressivo le spedizioni in Medio Oriente ed Europa, al fine di competere con gli altri top vendor.

Apple vanta ora il 33,1% del mercato globale tablet, rispetto al 36,6% del secondo trimestre; Samsung il 18,7% di market share, Lenovo arriva all’ 8,2%, Amazon all’8% e Xiaomi al 7,4%.

Il fenomeno di stoccaggio prodotti per paura dei dazi

Tutti i vendor hanno messo in atto attività di pre-stoccaggio in previsione dei dazi voluti da Trump negli USA, con spedizioni che si sono rivelate in generali migliori di quanto previsto per tutti. La crescita nei mercati emergenti è in gran parte trainata da richieste in ambito didattico.

“È evidente dalle performance del mercato tablet nel 2Q25 che un rilevante numero di consumatori sono orientate al valore, e che i cali di prezzo con promozioni e sussidi è in grado di modificare significativamente il comportamento di acquisto”, scrive Anuroopa Nataraj, senior research analyst responsabile Mobility and Consumer Device Trackers di IDC.

“I tablet offrono funzionalità come dispositivo secondario, e molte volte i consumatori sono disposti ad aspettare anziché pagare il prezzo pieno dei dispositivi. Anche per i top vendor come Samsung, sono le promozioni aggressive che portano a vendite elevate in molte aree geografiche; per Apple i volumi di vendita sono ancora spinti dagli iPad di bassa gamma“.

