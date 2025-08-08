OpenAI ha presentato il modello GPT-5 per gli utenti di ChatGPT

OpenAI ha presentato GPT-5, completando un ciclo di sviluppo di due anni, un modello linguistico di grandi dimensioni che il CEO Sam Altman definisce “un significativo passo avanti” rispetto ai modelli AI precedenti.

Il sistema AI aggiornato vanta prestazioni all’avanguardia con vari benchmark di riferimento, arrivando al 94,6% nel test AIME 2025 (valutazione che misura le capacità di ragionamento matematico avanzato) e il 74,5% con SWE-bench (piattaforma che mette l’AI alla prova in ingegneria informatica).

Cosa offre GPT-5

GPT-5 offre migliorie con coding, matematica, scrittura, temi che riguardano la salute, con la percezione visiva e altro ancora. Secondo OpenAI si tratta del miglior modello per il coding disponibile al momento, con funzionalità che permettono di completare la creazione di interi software da zero, quello che – a detta di Altman, sarà “un tratto distintivo dell’era GPT-5″.

Durante la presentazione è stata mostrata la possibilità di creare app varie semplicemente chiedendo al modello, senza bisogno di scrivere neanche una riga di codice. È in grado di esplorare repository, individuare bug, proporre fix e, soprattutto, illustrare il ragionamento dietro ogni modifica. È stata, ad esempio mostrata la creazione di una web app per imparare il francese, evidenziando la possibilità di creare in pochi minuti un lavoro che richiederebbe ore di lavoro a un programmatore umano.

GPT-5 migliora le capacità di scrittura in generale ed è in grado di rispondere meglio a questioni legate alla salute (è più proattivo nel segnalare potenziali problemi, nel porre domande, comprendere meglio risultati e formulare domande da sottoporre a specialisti).

Secondo OpenAI il modello è meno soggetto alle cosiddette “allucinazioni”, meno soggetto a includere errori materiali e quando “pensa” le risposte sono più affidabili di prima, meno soggetto a mentire riguardo a ciò che è in grado di fare, e più “onesto” riguardo azioni e possibilità riguardo task che non è possibile completare, evitando le speculazioni e spiegando meglio i propri limiti, scelta che dovrebbe ridurre drasticamente i casi di risposte inventate ma convincenti rispetto ai modelli precedenti. L’integrazione con Gmail, Google Calendar e Google Contacts, ad esempilo riconosce quando è utile utilizzare queste fonti senza necessità di attivazione manuale.

Con domande potenzialmente ambigue o pericolose, GPT-5 risponde indicando soltanto contenuti generali, per ridurre i rischi; il “reasoning effort parameter” permette di indicare quanto il modello debba “ragionare”, scegliendo tra modalità più o meno profonde.

Quattro personalità

L’utente può selezionare quattro” personalità”: Cynic, Robot, Listener, o Nerd, per adattare l’esperienza al proprio stile comunicativo e tutte indicate come più sicure. Nick Turley, a capo dello sviluppo di ChatGPT, ha riferito che il modello non menta agli utenti, sia per motivi etici sia per garantire un’esperienza utente di qualità, spiegando le persone “devono potersi fidare del sistema”.

Di particolare interesse anche l’Advanced Voice per tutti, con interazioni vocali più espressive e precise che pemrettono di rendere le conversazioni vocali con ChatGPT più simili a conversazioni con esseri umani.

GPT-5 è disponibile per tutti gli utenti ChatGPT, ma gli utenti Plus possono sfruttarlo più a lungo, con meno limiti, e gli utenti dei piani Pro possono accedere a una versione che offre ragionamento esteso. Raggiungendo i limiti d’uso, ChatGPT passa alla versione mini di GPT-5 per le query restanti. GPT-5 sostituisce GPT-4o, OpenAI o3, OpenAI o4-mini, GPT-4.1 e GPT-4.5.

