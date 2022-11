Messaggiate al cellulare e portate a spasso il cane con questo guinzaglio smart

I nativi digitali utilizzano il cellulare praticamente in qualsiasi occasione, anche quando non si dovrebbe o, addirittura, non si potrebbe. Tra le varie sfide, però, forse ne mancava ancora una: utilizzarlo mentre si porta a spasso il cane. Ecco il guinzaglio che vi consentirà di utilizzare lo smartphone anche in questa occasione ma in realtà è un oggetto molto interessante anche per combinazioni d’uso meno distratte.

Costa davvero poco, e permette di avere le mani completamente libere mentre si porta a spasso il cane. E’ lungo 220 cm e ha un diametro di 1,2 cm. Realizzato in nylon, è resistente agli agenti atmosferici e gode di ganci in metallo piuttosto resistenti. La particolarità sta nel fatto che non occorre tenerlo in mano, ma lo si “indossa” in spalla, così da avere le mani completamente libere per potere usare il cellulare ma anche per correre con il cane a fianco o poter usare due mani in caso di necessità senza perdere il vostro amato compagno di passeggiate.

Consta anche di due moschettoni con possibilità di rotazione a 360° e grazie ai tre anelli offre massima libertà di movimento. Può essere utilizzato come guinzaglio lungo o corto e come detto al di là delle battute sulla possibilità di avere le mani libere per l’utilizzo del cellulare, si tratta di un guinzaglio che consente anche di fare jogging con il vostro cane.

E’ anche riflettente grazie alle cuciture su ambo i lati, così da lasciare scie luminose ed essere utilizzato anche durante le ore notturne, per dare massima visibilità alle auto ed essere totalmente sicuro per chi lo utilizza. Facile da pulire.

Al momento lo si acquista si Amazon a 12,99 euro e a giudicare dalle molte recensioni a 5 stelle si tratta dei un accessorio piuttosto utile.