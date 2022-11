NordVPN fino al 68% di sconto e 3 mesi extra gratis col Black Friday

Se vi serve una VPN, con le offerte del Black Friday potete comprare NordVPN in offerta a partire da 2,99 € al mese e, in base al piano scelto, risparmiare fino al 68% rispetto al prezzo di listino.

Cos’è la VPN

Acronimo di virtual private network (rete privata virtuale), la VPN rende parzialmente anonima l’attività online modificando alcuni di quei parametri che permettono di identificare l’utente quando visita un sito web.

A cosa serve la VPN

Oltre a mantenere al sicuro la privacy, una VPN consente di fruire di contenuti normalmente inaccessibili come il catalogo Netflix di altri paesi, protegge quando si naviga attraverso reti WiFi pubbliche e velocizza i download grazie all’ottimizzazione dei server su cui passano i file.

Perché scegliere NordVPN

Indipendementemente dalla promozione in atto che rende questo servizio ulteriormente vantaggioso, NordVPN si distingue dalla concorrenza soprattutto per la velocità offerta: a settembre 2020 un test eseguito da AV-Test ha decretato NordVPN la più veloce fra le VPN disponibili sul mercato, staccando nettamente le concorrenti per quanto riguarda le performance per la trasmissione dati, sia in download che in upload.

Questi risultati sono ottenuti anche grazie al protocollo di trasmissione dati proprietario NordLynx, una tecnologia capace di garantire non solo un’eccezionale velocità di navigazione e alte prestazioni, ma anche un livello di privacy particolarmente elevato.

Inoltre NordVPN dispone di oltre 5.600 server sparsi in 59 paesi in tutto il mondo, ognuno di essi ottimizzato per attività specifiche, che si tratti di fruizione di contenuti multimediali, esigenze di download o navigazione sicura.

La promozione

Per comprare NordVPN sfruttando la promozione attiva durante il Black Friday potete partire da questa pagina. Di seguito il listino prezzi in offerta: quale che sia il pacchetto scelto, in aggiunta allo sconto otterrete gratuitamente anche tre mesi aggiuntivi.

Il piano da 2 anni Standard costa 2,99€ al mese (-63%)

Il piano da 2 anni Plus costa 3,99€ al mese (-62%)

Il piano da 2 anni Completo costa 5,29€ al mese (-68%)

Il piano da 1 anno Standard costa 4,49€ al mese (-45%)

Il piano da 1 anno Plus costa 5,49€ al mese (-48%)

Il piano da 1 anno Completo costa 6,79€ al mese (-59%)

Il piano Standard offre VPN, protezione anti-malware, tracker e ad blocker; a questo il piano Plus aggiunge un password manager multipiattaforma e il data breach scanner, mentre col pacchetto Completo si ottiene in aggiunta 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato.