Microsoft pensa alla lingua dei segni su Teams

Microsoft pensa a facilitare le conversazioni con la lingua dei segni su Teams. Da adesso sarò più semplice partecipare a una riunione di Microsoft Teams anche se si hanno problemi di udito. Microsoft ha introdotto una vista per la visualizzazione del linguaggio dei segni che consente alle persone sorde o con problemi di udito, così come ai loro interpreti, di dare la priorità l’un l’altro durante le riunioni.

Si tratta di nuove finestre che rimarranno ben visibili a video e con dimensioni abbastanza grandi da risultare massimamente efficienti. Sarà possibile vedere fino a due finestre durante una riunione con il video che rimarrà grande anche quando sono visibili a schermo diapositive o condivisioni dello schermo.

La nuova visualizzazione rende anche le preferenze maggiormente visibili grazie a un nuovo riquadro delle impostazioni di accessibilità, secondo quanto affermato da Microsoft.

La visualizzazione lingua dei segni e il riquadro di accessibilità sono attualmente disponibili solo tramite un’anteprima pubblica. Le nuove funzionalità saranno lanciate a tutti i clienti commerciali e governativi nelle “prossime settimane”. Potrebbe volerci un po’ prima che tutti possano usare la nuova funzione, tuttavia, questo promette di semplificare notevolmente le riunioni per chiunque abbia un’udito limitato e potrebbe rendere Teams anche più praticabili come alternativa a Zoom che di recente ha aggiunto il supporto per gli interpreti.

