Meta vuole portare i canali tipo Telegram su Instagram

Meta ha messo gli occhi su una nuova app di messaggistica: Telegram. Mark Zuckerberg ha appena mostrato “broadcast channels”, una nuova funzione di Instagram che porta messaggi unidirezionali all’interno dell’app. L’azienda sta testando la funzione con pochi creatori e prevede di rilasciarla anche su Facebook e Messenger.

I canali di trasmissione, questa la traduzione letterale, consentono ai creatori di trasmettere aggiornamenti alle caselle di posta dei loro follower, proprio come i canali su Telegram. Coloro che si uniscono ai canali saranno in grado di reagire ai messaggi e votare nei sondaggi, ma non potranno partecipare direttamente alla conversazione.

Ad esempio, Mark Zuckerberg ha condiviso nel suo “Meta Channel” che avrebbe usato lo spazio per “condividere notizie e aggiornamenti su tutti i prodotti e le tecnologie sviluppate su Meta”. Oltre agli aggiornamenti di testo, i creatori potranno anche condividere clip audio, foto e altri contenuti.

Per ora, sembra che solo Zuckerberg e una dozzina di altri creatori abbiano ottenuto accesso alla funzione. Il gruppo iniziale include la snowboarder Chloe Kim, la combattente Mackenzie Dern e l’account meme Tank Sinatra. La società afferma che altri interessati a utilizzare la funzione possono iscriversi per ottenere, se selezionati, l’accesso anticipato.

Sebbene Meta descriva i canali come un “test”, l’azienda sembra essere abbastanza intenzionata ad investire seriamente nella funzione. Ulteriori funzionalità, tra cui la possibilità di aggiungere un altro creatore alla chat e di condurre AmA (Ask Me Anything), sono già in lavorazione. Meta prevede anche di iniziare a testare i canali su Facebook e Messenger “nei prossimi mesi”.

