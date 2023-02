Generatore elettrico ALLPOWERS 300W con pannello scontato al 20%

Se siete alla ricerca di una stazione di alimentazione “rinnovabile”, ecco la nuova ALLPOWERS 300W in grado di caricare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, in sconto del 20% con il codice 512MAC20.

Questa stazione di alimentazione è dotata di 2 porte AC, 1 porta TYPE-C, 3 porte USB, 2 porte DC, 1 presa per l’automobile e un caricatore wireless nella parte superiore; include anche il pannello solare portatile ALLPOWERS 100W dotato di 2 porte USB (5V/2.4A per porta) per caricare i dispositivi a 5V, e 1 uscita DC (18V/5A) per caricare la stessa stazione di alimentazione ma anche un laptop, o anche la batteria per l’auto a 12V, il tutto sfruttando un’energia 100% verde.

Il pannello solare portatile ALLPOWERS 100W utilizza celle solari monocristalline prodotte negli Stati Uniti, con un’efficienza fino al 23,5% e superficie trattata impermeabile; pesa solo 4,73 libbre e vanta un potenza totale è aumentata di un terzo rispetto alle tipiche dimensioni di pannelli solari simili solare.

Da piegato misura circa 32 x 19 x 9 centimetri ed è caratterizzato da un design portatile e compatto, adatto per l’uso all’aperto, perfetto in viaggio e in campeggio.

È compatibile con la maggior parte dei generatori solari presenti sul mercato e fra questi c’è ovviamente il generatore da 300 Wh, che può essere completamente ricaricato in soli 6 ore attraverso il pannello solare.

Non può mancare l’app ALLPOWERS, che supporta iOS 9.0 o superiore e Android 4.3 o superiore, utilizzabile via wireless con tecnologia Bluetooth per controllare il generatore e le sue funzionalità.

L’ALLPOWERS 300W con incluso il pannello solare ALLPOWERS 100W si acquista a circa 380 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il codice sconto 512MAC20.

In alternativa è possibile acquistare solo l’ALLPOWERS 300W separatamente a 175 euro oppure il solo pannello ALLPOWERS 100W al prezzo di 160 euro applicando il codice sconto 512MAC20.