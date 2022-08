Mi Dual Charge, caricatore per l’accendisigari auto da 37W a 12,99 euro

Se siete anche voi in procinto di partire con l’auto, attrezzatevi bene con un caricatore per l’accedi sigari dell’auto. Mi Dual Charge potrebbe essere la migliore soluzione per rapporto qualità prezzo. Doppia porta USB, fino a 37W, a soli 12,99 euro. Clicca qui per acquistare.

Questo Mi Dual Charge consente di ricaricare i dispositivi mobili ad alte velocità anche in auto, sfruttando semplicemente l’accendi sigari dell’auto. Permette di caricare complessivamente a 37W, e dispone di due porte USB, così da poter soddisfare i bisogni del guidatore, ma anche del passeggero. La porta fast charge assicura fino a 27W di velocità, mentre la seconda USB arriva a 10W.

Si tratta di un accessorio che permette di ricaricare di tutto. Dagli smartphone ai tablet, dalle console da gioco, come ad esempio Nintendo Switch alle macchine fotografiche. Compatibile, naturalmente, con la totalità delle auto che sono dotate di porta accendi sigari, è studiato appositamente per risultare estremamente sicuro ed evitare che l’utente possa prendere scosse nel momento dell’inserimento.

Interamente nero, è dotato di un LED circolare, che permette di localizzarlo velocemente anche nelle ore notturne, anche se si tratta di una luce soffusa che non darà fastidio durante la marcia.

Solitamente ha un costo di 25,99 euro, ma al momento è disponibile al 50% di sconto, e lo si porta a casa ad appena 12,99 euro cliccando direttamente a questo indirizzo. Le spese di spedizioni sono gratuite e l’oggetto viene spedito dalla Spagna, quindi arriverà a casa in appena 3-5 giorni lavorativi, senza sorprese di oneri doganali.