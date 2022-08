macOS Ventura sembra supportare schede di rete 100/200 Gigabit Ethernet

Apple sta probabilmente lavorando per migliorare ulteriormente le funzionalità di connessione di rete gigabit dei Mac via Ethernet: lo sviluppatore Mykola Grymalyuk, noto esploratore delle viscere di macOS , ha individuato nella beta di Ventura componenti software che fanno riferimento al supporto per le schede di rete Mellanox.

L’estensione software in questione è basata sul driver MLX5 di Linux, che offre la compatibilità con gli adattatori di rete 100 e 200 Gigabit Ethernet di Nvidia, come l’adattatore ConnectX-6 che offre supporto a due porte di connettività Ethernet 200 Gb/s, latenza al di sotto degli 800 nanosecondi e 215 milioni di messaggi al secondo (DPDK), per garantire le massime prestazioni: soluzione flessibile per le applicazioni più esigenti nei data center.

Tra i possibili ambiti di utilizzo di questi adattatori c’è il machine learning, che necessita di un throughput particolarmente elevato e una bassa latenza per addestrare reti neurali profonde e migliorare l’accuratezza del riconoscimento e della classificazione. Adattatori di questo tipo forniscono alle applicazioni di machine learning i livelli di prestazioni e scalabilità richiesti.

Not sure if anyone else noticed, but in #macOS Ventura Apple added Mellanox Ethernet support!

Specifically for those based off the Linux MLX5 driver, which include some 100Gbe and 200Gbe devices like the ConnectX-6!

AppleEthernetMLX5.kext also supports Intel and Apple Silicon: pic.twitter.com/WgtJccavbm

— Mykola Grymalyuk (@khronokernel) June 22, 2022