Mi si sono rotti i Joy-Con, consumatori europei contro Nintendo

L’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha chiesto alla Commissione europea di indagare sui reclami pervenuti, numerosi, contro Nintendo, e in particolare riguardanti i Joy-Con di Nintendo Switch. Il gruppo BEUC rappresenta più di 40 organizzazioni di consumatori in tutta l’Unione europea e l’organizzazione afferma di aver ricevuto quasi 25.000 reclami da consumatori di tutta Europa su controller difettosi.

Secondo le testimonianze dei consumatori, nell’88% dei casi, i controller di gioco si sono rotti entro i primi due anni di utilizzo. Il gruppo ha ora presentato una denuncia alla Commissione europea sostenendo che Nintendo è coinvolta in un’obsolescenza prematura e in “omissioni fuorvianti di informazioni chiave per i consumatori”. Ricordiamo, che la stessa organizzazione, di cui fa parte anche l’italiana Altroconsumo, ha avviato uno stesso reclamo contro Apple, sempre con l’accusa di obsolescenza programmata.

I possessori di Nintendo Switch hanno segnalato problemi con i controller Joy-Con rimovibili della console sin dal suo lancio quasi quattro anni fa. La maggior parte dei rapporti si è concentrata su strani problemi di drifting del joystick che creano falsi input.

Il BEUC e i suoi membri sono molto preoccupati per il fatto che il colosso dei videogiochi di Kyoto continui a vendere un prodotto che è stato continuamente segnalato a Nintendo e ai media dai consumatori, afferma Ursula Pachl, vicedirettore generale del BEUC, in una lettera alla Commissione europea:

L’obsolescenza del prodotto significa che i consumatori devono spesso acquistare un nuovo set di controller dopo breve tempo, anche a causa dei costi sproporzionati e degli oneri pratici che i consumatori dovrebbero affrontare quando tentano di effettuare riparazioni

La Commissione europea dovrà ora decidere se aprire una indagine formale sui problemi dei Joy-Con. Nintendo sta anche affrontando due potenziali azioni legali collettive. Una è stata presentata dallo studio legale Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith nel 2019 e una seconda è stata intentata in California nell’ottobre 2020.

La questione desta curiosità, non fosse altro per il fatto che Shuntaro Furukawa di Nintendo, nel luglio 2020, aveva ammesso il problema ai Joy-Con, scusandosi addirittura per questo. Entro un anno dall’acquisto la riparazione di Nintendo dovrebbe essere gratuita, ma trascorso questo tempo limite viene richiesta una spesa di 45 euro.

Francia e Belgio, dove le associazioni di consumatori hanno fatto più pressione, l’azienda ha promesso di estendere la garanzia ai Joy Con a due anni, assicurando riparazioni gratuite per i controller difettosi, spiega il Beuc nel documento inviato alla Commissione europea. L’associazione vuole adesso assicurarsi che la promessa venga mantenuta anche negli altri Stati membri.

