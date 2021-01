Consumo energetico: le spettacolari prestazioni di Mac Mini M1

Apple ha pubblicato una nota tecnica nella quale sono elencati consumo energetico e output termico dei vari modelli di Mac mini presentati nel corso degli anni, dal 2005 fino ad arrivare a Mac mini con processore Apple Silicon M1 (qui la nostra recensione).

Il francese Macg fa notare che, con il Mac mini M1, Apple è tornata ai fasti del PowerMac G4 dal punto di vista del consumo di energia elettrica. La pagina in questione e il grafico qui sotto riportato (Fonte Macg) evidenziano come sono cambiate le prestazioni dal punto di vista dei consumi in quindici anni. Notare che il periodo di stagnazione è colpa di Intel, mai parca in termini di consumi energetici.

Il Mac mini 2020 da inattivo vanta un assorbimento di 6,8W; arriva fino ad un massimo di 39W (il valore “CPU max” viene definito eseguendo un’applicazione di test ad elaborazione intensiva che utilizza al massimo il processore, con conseguente assorbimento massimo); l’output termico (BTU/h) da inattivo arriva a 23,2 BTU/ora fino a un massimo di 133 BTU/ora.

Nel documento di supporto tecnico, Apple fornisce quattro valori per tutti i modelli di Mac mini: assorbimento inattivo, assorbimento massimo, output termico inattivo e output massimo. La Mela intende come “consumo base” un Mac accesso ma inattivo. L’assorbimento (in watt) è calcolato dalla presa a muro e comprende alimentazione elettrica e perdite di rete. Non è necessaria una correzione aggiuntiva. Il consumo massimo è diverso e corrisponde alla potenza che l’alimentatore del computer è in grado di fornire quando viene utilizzato al 100%.

Il primo Mac mini con il processore PowerPC G4 da 1,25 GHz, che non era certamente un fulmine di guerra, consumava 32 W di base e fino a 85 W a piena potenza. La misura di base è la più alta dell’intero grafico, a riprova che i processori allora non erano ancora ottimizzati da questo punto di vista (uno dei motivi per le diatribe di allora con Motorola) Il passaggio a Intel ha incrementato la potenza di calcolo e una diminuzione della potenza del core.

Grafico: MacG

Resta da vedere se Apple in futuro sarà in grado di continuare a migliorare le prestazioni dei suoi chip senza compromessi sul versante consumo energetico o se si ripresenterà uno scenario di stagnazione stile Intel.

