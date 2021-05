Mibro Color, smartwatch colorato per il benessere fisico a soli 30€

Mibro Color è il nuovo smartwatch della società, con un design piuttosto tradizionale, che si promette anche di colorare le giornate dell’utente, grazie ad una varietà di colorazioni disponibili. È in offerta a 30 euro circa e si acquista direttamente su Aliexpress o sul portale YouPin con il coupon MIBROCOLORZ.

Lo smartwatch propone un touch screen a colori 1.57 HD, che garantisce colori vivaci e massima leggibilità. Lo schermo, inoltre, è dotato di una tecnologia anti-impronta alla superficie, per mantenere pulito e chiaro il display.

Come già accennato, altra caratteristica chiave ed estetica del terminale è la varietà di colori tra cui scegliere, potendo abbinarlo al proprio stile di vita. In totale, sono disponibili cinque colori. Estremamente personalizzabile anche nelle watch faces, con uno shop apposito che offre una varietà di quadranti creativi e colorati che si adattano al proprio umore.

Tra le sue funzionalità, Mibro Color può monitorare con precisione la frequenza cardiaca in modo dinamico, per tutto il giorno, sia quando ci si allena, che quando si dorme. Importante notare che l’orologio è in grado di effettuare la misurazione dell’ossigeno nel sangue, aiutando così l’utente che lo indossa, a regolarsi di conseguenza, soprattutto quando si svolge fitness ad alta intensità.

Oltre a queste importanti misurazioni, supporta il monitoraggio dello stress ed offre un esercizio per rilassarsi e recuperare attraverso esercizi di respirazione. Ancora, Mibro Color è in grado di registrare il tempo e la qualità del sonno nel dettaglio, attraverso la frequenza dei movimenti del corpo durante la notte. Grazie all’app fornisce una serie di suggerimenti per migliorare il sonno e aiutare l’utente a dormire meglio.

Mibro Color offre la possibilità di tracciare 15 modalità sportive, fornendo dati in tempo reale, tra cui frequenza cardiaca, calorie e durata dell’allenamento. E’ certificato 5ATM, quindi resistente fino a 50 metri di profondità per 10 minuti.

A livello di autonomia, l’orologio può durare fino a 14 giorni con uno standard. Ha dimensioni pari a 43 x 35 mm, con uno spessore di appena 10,2 mm.

