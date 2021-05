YouTube apre fondo da 100 milioni di dollari per creatori di cortometraggi

YouTube ha annunciato un fondo di 100 milioni di dollari per pagare gli utenti che pubblicano video cortometraggi, gli Shorts, quindi concorrenti a TikTok. Il fondo verrà lanciato nei prossimi mesi e il denaro sarà distribuito ai creatori nel corso del prossimo anno.

Questo è il “primo passo nel nostro viaggio per costruire un modello di monetizzazione a lungo termine per Shorts on YouTube”, ha scritto in un post sul blog Amy Singer, direttore partnership globale per YouTube Shorts:

Questa è una priorità assoluta per noi e ci vorrà del tempo per farlo bene. Ci stiamo lavorando attivamente e prenderemo in considerazione il feedback raccolto dalla nostra community per contribuire a sviluppare un programma a lungo termine specificamente progettato per YouTube Shorts

Chiunque crei i cortometraggi può partecipare al fondo, non solo coloro che sono iscritti al Programma partner di YouTube. Basta attenersi alle linee guida della community e creare contenuti originali, per essere idoneo.

YouTube raggiungerà migliaia di creator i cui cortometraggi hanno ricevuto il maggior coinvolgimento e visualizzazioni per premiarli per i loro contributi

Shorts è disponibile solo per i creatori negli Stati Uniti da marzo (e prima ancora in India). Chiunque può guardare i video e Shorts sta già raccogliendo oltre 6,5 miliardi di visualizzazioni giornaliere, come dichiarato il mese scorso da Sundar Pichai, CEO di Alphabet. YouTube potrebbe utilizzare il fondo per attirare i migliori creator di artisti del calibro di TikTok e Snapchat.

Il servizio aggiungerà presto un’opzione che consentirà ai creatori di estrarre l’audio da altri video di YouTube nei loro cortometraggi. La funzione suona simile a TikTok Duets, ma gli utenti avranno accesso a un numero enorme di video YouTube da cui pescare. Il team di Shorts ha anche lavorato all’aggiunta di sottotitoli automatici, oltre alla possibilità di registrare fino a 60 secondi di filmati tramite la videocamera Shorts, senza dimenticare filtri di correzione del colore e a un modo per aggiungere clip dalla galleria del telefono.