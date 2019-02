Micromat Techtool Pro 11, aggiornata l’utility diagnostica per Mac

Micromat ha aggiornato Techtool Pro, storico diagnostico software per Mac. La nuova release 11 è ottimizzata con supporto completo per macOS Mojave, integra varie funzionalità di sicurezza e aggiornamenti specifici per ripristinare permessi della cartella Inizio, utile quando si assegna un nuovo nome al proprio account utente macOS e alla cartella Inizio modificando i nomi assegnati al momento della creazione dell’account.

Come sempre è possibile testare il funzionamento di sensori, ventole e batterie, opzioni utili per chi, ad esempio, ha la necessità di testare un Mac usato appena acquistato. Per quanto riguarda specificatamente i sensori, per questi è indicato il funzionamento e se, ad esempio, le temperature lette sono nel range previsto; in modo simile è possibile controllare il funzionamento delle ventole integrate nei vari Mac, verificare i cicli di ricarica delle batterie e varie altre condizioni e aspetti.

La funzione eDrive consente di partire da una partizione di emergenza, offrendo accesso a più utility rispetto a quanto possibile con la partizione di ripristino di Apple. Una funzionalità denominata TechTool Protection permette di tenere sotto controllo il cestino, consentendo di recuperare file eliminati per errore. Il sistema tiene conto anche della struttura del disco offrendo funzioni di recovering in caso di corruzione dei drive. Di serie con il software è inclusa TechTool Protogo, utility che permette di creare unità (es. chiavette USB) avviabili con integrato TechTool e altre utility.

1 di 10

L’ultima versione di TechTool supporta ovviamente le macchine più recenti prodotte da Apple e integra come sempre applicazioni per il testing e la riparazione di HDD e unità SSD. Non mancano funzioni già viste nelle precedenti versioni per testare la memoria RAM, strumenti per “clonare” le partizioni, ottimizzare file e volumi, funzioni di data recovering, per il monitoraggio della rete e del sistema.

TechTool Pro 11 richiede un Mac con OS X 10.10 o superiore, 2 GB di memoria RAM; la versione completa costa 145,99 €; l’upgrade dalla precedente release costa 39,99 euro. Gli utenti che hanno acquistato Techtool Pro 10 dopo il 12 novembere 2018 possono passare gratis alla nuova versione.