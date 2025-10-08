Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, Microsoft 365 Personal con AI e 1 TB sul cloud a soli 69 €

Microsoft 365 Personal è il pacchetto completo per chi desidera utilizzare tutti i principali software su Mac e PC, e grazie alla Festa delle offerte Prime adesso acquistarlo è anche particolarmente conveniente.

L’abbonamento in promozione è valido per 12 mesi e può essere utilizzato da una persona su un massimo di 5 dispositivi tra Mac, PC, iPhone, iPad e Android.

Offre l’accesso alle versioni desktop delle applicazioni Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, tutte recentemente arricchite dall’integrazione con Microsoft Copilot, l’assistente AI che semplifica molte delle operazioni come la scrittura (agevolata anche da Microsoft Editor, uno strumento che fornisce suggerimenti avanzati su grammatica, ortografia e stile), la creazione di documenti o l’analisi dei dati.

Anche la creatività è supportata da strumenti basati sull’intelligenza artificiale: è possibile, ad esempio, realizzare contenuti visivi grazie alle funzionalità integrate in Microsoft Designer, che mette a disposizione diversi strumenti di creazione e modifica di immagini con l’ausilio dei nuovi algoritmi di AI.

Per chi si occupa anche di contenuti multimediali c’è poi Clipchamp, un editor video con effetti e filtri premium pensato per chi desidera realizzare video curati senza strumenti complessi.

E poi Microsoft Teams, utile per organizzare riunioni e chat da una sola applicazione che rende la comunicazione semplice sia in ambito professionale che personale.

Il pacchetto inoltre include 1 TB di spazio di archiviazione su OneDrive, in modo da avere una copia dei file sul cloud e quindi liberamente accessibili da qualsiasi dispositivo.

È infine compreso anche Microsoft Defender, che permette di monitorare e proteggere l’attività digitale da minacce online.

Il pacchetto annuale di Microsoft 365 Personal con AI e 1 TB sul cloud costa 99 € ma con l’offerta in corso in queste ore ve lo portate a casa per 69,29 €.

Pronti per le ultime ore della festa delle offerte Prime di Amazon: termina oggi 8 Ottobre a mezzanotte ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

