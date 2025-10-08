Festa Prime, Dyson WashG1, il lavapavimenti come sa farlo Dyson a solo 399 €

Su Amazon è in offerta Dyson WashG1, un lavapavimenti a doppio rullo con sistema di separazione dell’acqua pulita e sporca che unisce l’efficienza e la potenza dei dispositivi Dyson in aspirazione al lavaggio. Il prezzo scende a 399€ invece di 699€.

Doppio rullo controlo-rotante e pulizia simultanea

Dyson WashG1 utilizza un sistema con due rulli contro-rotanti in microfibra che raccolgono polvere, sporco e liquidi in un solo passaggio. Ogni rullo viene costantemente bagnato con acqua pulita e asciugato da un potente raschiatore interno, assicurando una pulizia uniforme senza lasciare aloni. Il design con motore diretto alla base garantisce pressione costante sul pavimento, ottimizzando la rimozione dello sporco ostinato.

Separazione dei liquidi e filtrazione efficace

Il sistema di gestione dei fluidi mantiene l’acqua pulita e quella di scarto sempre separate. Il serbatoio da 1 litro consente di lavare superfici fino a 290 m² con una sola carica d’acqua. Il contenitore dei residui solidi trattiene capelli, polvere e detriti, rendendo facile lo svuotamento e la pulizia. La tecnologia Dyson Hydration Control regola automaticamente il livello d’acqua in base al tipo di superficie, garantendo risultati ottimali su parquet, gres o vinile.

Autonomia e praticità d’uso

WashG1 funziona con una batteria rimovibile che offre fino a 35 minuti di autonomia. La ricarica completa richiede circa 4 ore, e la base inclusa serve anche come stazione di autopulizia automatica: basta posizionare il dispositivo per avviare il ciclo che lava e asciuga i rulli senza intervento manuale. La modalità Quick Clean è utile per manutenzioni rapide quotidiane.

Design bilanciato e manutenzione ridotta

Il baricentro basso e il peso distribuito favoriscono una guida fluida, mentre la maniglia ergonomica permette di muoversi senza sforzo in tutte le direzioni. Tutti i componenti principali, inclusi i serbatoi e i rulli, sono rimovibili e lavabili. La costruzione in alluminio e policarbonato mantiene robustezza e leggerezza, e il design senza sacco evita sprechi e costi di manutenzione.

Il Dyson WashG1 costerebbe 699 euro. Viene proposto spesso ad un prezzo più basso ma oggi lo comprate a solo 399€ iil prezzo più basso di sempre.

