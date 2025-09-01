Facebook Twitter Youtube

Microsoft punta sulle AI proprietarie con MAI-Voice-1 e MAI-1-preview

Di Emiliano Contarino
Microsoft segna un passo importante nel settore dell’intelligenza artificiale con il lancio dei suoi primi modelli sviluppati internamente: MAI-Voice-1 e MAI-1-preview. Queste nuove soluzioni rappresentano un cambio di strategia volto a rafforzare l’indipendenza e l’innovazione proprietaria di Microsoft, riducendo la dipendenza da fornitori esterni, in primis OpenAI, puntando su modelli altamente specializzati.

Il primo dei due modelli, MAI-Voice-1, si distingue per la sua capacità di generare voce naturale di alta qualità, con un’efficienza tale da poter funzionare anche su una sola GPU.

Il modello, stando a quanto riferito dalla società, riesce a produrre audio espressivo sia in contesti monoutente sia multiutente e trova applicazione diretta in prodotti come Copilot Daily e Podcast, portando l’interazione vocale a un nuovo livello nell’ecosistema Microsoft. L’obiettivo è offrire strumenti accessibili a sviluppatori e utenti che vogliono integrare voci artificiali realistiche in applicazioni creative, didattiche o di assistenza.

Così si esprime Microsoft sul proprio blog ufficiale:

MAI-Voice-1 è un modello estremamente rapido nella generazione vocale, capace di produrre un minuto di audio in meno di un secondo, anche su una sola GPU: oggi rappresenta uno dei sistemi vocali più efficienti esistenti. Alimenta già alcune delle nostre funzionalità, come Copilot Daily e Podcast, e ora è disponibile anche su Copilot Labs per test dimostrativi di espressività e narrazione. È possibile, ad esempio, creare storie “a bivi” con un semplice prompt oppure una meditazione guidata personalizzata

MAI-1-preview

MAI-1-preview, invece, è un modello linguistico di grandi dimensioni, progettato per competere con i concorrenti più agguerriti di OpenAI, Google, Perplexity, Anthropic e cos’ via. Questo prototipo alimenta nuove funzioni all’interno dell’ambiente Microsoft, in particolare nella suite Copilot e più in generale su Azure, Windows e GitHub.

In questo caso la strategia di Microsoft prevede un’evoluzione grazie alla collaborazione della community, seguendo una logica di trasparenza e miglioramento continuo che integra suggerimenti e necessità di chi usa queste tecnologie.

La scelta di realizzare modelli proprietari sottolinea la volontà di Microsoft di offrire tecnologie AI più flessibili, affidabili e su misura per le esigenze specifiche degli utenti e delle imprese. L’integrazione trasversale di questi modelli sulle principali piattaforme Microsoft promette una user experience più ricca, personalizzata e produttiva, sia in contesti consumer che professionali, senza dover necessariamente fare affidamento sui modelli di OpenAI.

Immagine di Microsoft

L’introduzione di MAI-Voice-1 e MAI-1-preview, però, va oltre il mero aspetto tecnologico: implica anche effetti economici, poiché la minore dipendenza da fornitori esterni rende Microsoft più competitiva; inoltre, dal punto di vista sociale, una sintesi vocale realistica e accessibile potrebbe migliorare l’inclusione e la qualità dei servizi educativi, sanitari e di customer care.

Questa nuova strada riflette la volontà di Microsoft di rendere l’AI un alleato professionale quotidiano, puntando sullo sviluppo di AI pratiche, inclusive e affidabili. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.

