Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Finanza e Mercato » Dreame passa dagli aspirapolvere alla super auto elettrica
Finanza e MercatoViaggiareSmart

Dreame passa dagli aspirapolvere alla super auto elettrica

Di Emiliano Contarino
Gli aspirapolvere DreameBot al CES 2024 puliscono dove altri falliscono

Se c’è chi ha alzato bandiera bianca nel settore delle auto, come accaduto con Apple e Dyson, c’è invece chi ha un piano per passare dalla produzione di robot aspirapolvere alla creazione di super car elettriche, come da poco annunciato da Dreame.

Dreame Technology, conosciuta soprattutto per i suoi elettrodomestici smart, vuole ora superare i confini del settore e puntare all’ultra-lusso delle auto elettriche, arrivando addirittura a considerare Bugatti come principale concorrente.

Fondata nel 2017, Dreame è attualmente un punto di riferimento per la pulizia smart. E’ nota per i suoi robot aspirapolvere, dispositivi per la pulizia delle piscine e phon avanzati. In otto anni l’azienda ha accumulato una solida esperienza produttiva e una buona conoscenza delle tecnologie legate alla mobilità elettrica, ma resta da capire se davvero riuscirà a compiere il salto, diventando anche produttore di veicoli elettrici a batteria.

Dreame passa dagli aspirapolvere alla super auto elettrica - macitynet.it
immagine di Dreame

C’è chi lo ha già fatto

In effetti, Dreame non sarebbe la prima a compiere questo passo. E’ accaduto con Xiaomi, il colosso cinese degli smartphone che nel 2021 ha annunciato l’ingresso nell’auto elettrica, e che in soli quattro anni è riuscito a proporre due modelli di punta tra i più ambiti in Cina. Dreame si è probabilmente ispirata a questa esperienza, ma i suoi piani per l’automotive affondano le radici addirittura prima della nascita ufficiale dell’azienda stessa.

Oggi la società e il marchio che molti associano ai robot aspirapolvere ha già messo insieme un team di quasi 1.000 persone, dedicato allo sviluppo della prima auto elettrica – un modello di punta che mira a sfidare addirittura la Bugatti Veyron in velocità, con uscita prevista nel 2027.

Xiaomi YU7 ha un look da Ferrari, ma il prezzo da utilitaria - macitynet.it
Xiaomi YU7 ha un look da Ferrari, ma il prezzo da utilitaria

La prima vettura di Dreame sarà equipaggiata con motori proprietari e un ecosistema intelligente che si discosterà dall’approccio delle tradizionali auto di lusso, puntando su una integrazione completa con la smart home e lo smartphone dell’utente. Dreame non sembra voler scendere a compromessi e ha formalmente annunciato la sua entrata nel comparto delle auto elettriche, dichiarando l’intento di costruire “l’auto più veloce del mondo”.

Sebbene questa scelta possa sembrare improvvisa, Dreame chiarisce che i progetti per l’auto elettrica sono in ballo già dal 2013, quindi quattro anni prima della fondazione dell’attuale azienda:

Forse non siamo stati i primi a iniziare questo percorso, ma saremo sicuramente i più determinati

Resta quindi da chiedersi se riuscirà un marchio noto per i robot aspirapolvere a realizzare l’auto elettrica più veloce del mondo. L’esperienza di Xiaomi fa ben sperare, ma la sfida resta aperta e tutta da seguire.

Le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
Se fate girare la sveglia di iPhone avrete una sorpresa
Articolo successivo
La minipompa Bosch da usare ovunque oggi costa solo 54,19 euro

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.