Microsoft apre Windows Update alle app di terze parti

Microsoft ha mostrato in anteprima una “piattaforma di orchestrazione” per Windows Update che permetterà alle app di terze parti di programmare e gestire aggiornamenti da proporre insieme a quelli di sistema, con l’obiettivo di centralizzare gli update tra i dispositivi con Windows 11.

La funzionalità è stata offerta per ora a un selezionato gruppo di sviluppatori e team dei prodotti per consentire a questi di collegarsi con l’update framework di Windows 11. Il sistema permetterebbe di centralizzare gli update, tenendo conto di scheduling, logging e applicazioni di policy, senza passare dal Microsoft Store ma ricevendo gli aggiornamenti tramite lo stesso canale di Windows Update.

L’idea è quella di una struttura parallela, senza bisogno di interventi dell’utente: sarà il sistema a proporre aggiornamenti (a patto che, ovviamente, gli sviluppatori aderiranno alle regole di Microsoft), “Gli aggiornamenti in tutto l’ecosistema Windows possono apparire un’esperienza discontinua”, scrive Angie Chen, product manager di Borg in un post su Windows IT Pro Blog di Microsoft; “per risolvere il problema, stiamo creando una visione di update orchestrati e intelligenti, unificati, in grado di supportare qualsiasi tipo di aggiornamenti (app, driver, ecc.) da orchestrare insieme agli aggiornamenti Windows”.

La strategia è parte di uno schema più ampio e vede Microsoft impegnata a rafforzare il suo ecosistema, spingendo su integrazione e sicurezza. Non è dato sapere quando la funzionalità sarà disponibile per tutti ma è ovvio supporre che verrà integrata nei future update di Windows. Qualcosa di simile era stato già pensato in passato con l’introduzione di Windows Package Manager (in italiano “Gestione pacchetti Windows) strumento open source per l’hosting e l’instalazione di applicazioni che evidentemente non si è rivelato essere all’altezza delle aspettative ed è poco usato dagli utenti.