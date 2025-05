Gli iPhone 16 i telefoni più venduti al mondo nel primo trimestre 2025

L’iPhone 16 è stato il telefono più venduto al mondo nel primo trimestre 2025. È quanto emerge da analisi di Counterpoint Research, spiegando che dopo iPhone 16, i telefoni più venduti sono stati: iPhone 16 Pro Max, ‌iPhone 16 Pro‌ e iPhone 15.

Al quinto posto si piazza il Galaxy A16 5G di Samsung, il bestseller dell’azienda sudcoreana.

Il modello base di iPhone ha conseguito buoni risultati nei mercati di Giappone, Medio Oriente e l’Africa (MEA). Nel Paese del Sol Levante ha registrato la più alta crescita della variante base, merito di migliorate condizioni economiche, sovvenzioni che hanno favorito strategie dei prezzi di Apple e del suo ecosistema, permettendo di rafforzare ulteriormente l’appeal del brand sul mercato locale.

Gli iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Pro si sono collocati al secondo e al terzo posto; i modelli Pro hanno – spiega Counterpoint – dovuto affrontare sfide in Cina per via di sussidi governativi che hanno favorito i modelli dai costi inferiori agli 830$ ma anche la forte competizione nel segmento premium da OEM quali Huawei. Nonostante questo, i modelli Pro di Apple continuano a rappresentare oltre la metà delle vendite totali degli iPhone per il terzo trimestre consecutivo.

Il modello iPhone 16e ha fatto il suo debutto registrando ottimi numeri, piazzandosi al sesto posto nella classifica top 10 di marzo 2025, durante il primo mese nel cui è iniziata la vendita di questo modello. Nonostante il prezzo più alto rispetto all’SE 2022, si prevede che il 16e supererà il predecessore nel primo anno.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si colloca al settimo posto nel Q1 2025, in calo rispetto al quinto posto dell’S24 Ultra nel Q1 2024, uno slittamento dovuto principalmente a una finestra di vendita più piccola; nonostante la limitata disponibilità, la serie S25 ha conseguito risultati stabili, contribuendo a un quarto delle vendite totali dei dispositivi Samsung.