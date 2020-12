Microsoft Office ora con supporto ufficiale per i Mac con chip M1

Sono disponibili gli aggiornamenti di Word, Excel, PowerPoint e Outlook per Microsoft 365, ora tutte eseguibili nativamente sui Mac con processore M1, e altre app ancora di Microsoft specificatamente ottimizzate per i SoC Apple Silicon sono in arrivo.

Microsoft ha annunciato che molte delle app incluse con Microsoft 365, in precedenza noto come Office 365, sono state aggiornate e sono ora app “Universal” (in grado di girare nativamente sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con CPU Apple Silicon).

“Siamo entusiasti di annunciare che a partire da oggi stiamo rilasciando nuove versioni di molte delle nostre app Microsoft 365 per Mac funzionanti nativamente sui Mac con M1”, ha scritto in un post sul blog aziendale Bill Doll, Microsoft Senior Product Marketing Manager responsabile Microsoft 365.

“Questo significa che ora le nostre applicazioni ammiraglia di Office -, Word, Excel, PowerPoint e OneNote – funzioneranno più velocemente e potranno trarre il massimo vantaggio in termini di miglioramenti delle prestazioni sui nuovi Mac, consentendo ancora maggiore produttività sugli ultimi MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini”.

“Le nuove app per Office sono Universal e quindi continueranno a funzionare alla grande sui Mac con processori Intel. Le app sono ora non solo più veloci ma hanno anche un aspetto fantastico in quanto sono state riprogettate per adattarsi al nuovo look di macOS Big Sur”, ha aggiunto ancora Doll.

Al momento Microsoft Teams non è ancora ottimizzata per funzionare nativamente sui Mac con M1, ma Doll ha spiegato che Microsoft è al lavoro per offrire versioni Universal di altre app. Le release di Word, Excel, PowerPoint e OneNote integrate nella versione standard di Office (Office 2019) possono essere aggiornate a versioni Universal avviando l’utility Microsoft Update e dalle impostazioni avanzate scegliendo come canale di aggiornamento il canale “Anteprima”. A breve dovrebbero arrivare anche gli update sul canale standard.