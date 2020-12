Samsung lancerà terminali pieghevoli con prezzi più abbordabili

Fin dall’inizio di dicembre circolano anticipazioni che puntano alla fine della gamma Galaxy Note, senza contare tutte le voci che indicano l’arrivo di più modelli di smartphone pieghevoli: ora Samsung ha deciso di intervenire ufficialmente svelando alcuni dei piani in cantiere per il 2021 e soprattutto confermando l’arrivo di terminali pieghevoli con prezzi più abbordabili.

Per quanto concerne la possibile fine corsa dei Galaxy Note si era notato la sovrapposizione quasi completa dei Note con i modelli Galaxy S top di gamma, una somiglianza che è aumentata negli anni e che giustifica sempre meno l’esistenza di due linee separate.

Il responsabile della divisione mobile del colosso coreano, TM Roh, non entra nei dettagli ma dichiara che il pennino S Pen arriverà per la prima volta anche in uno dei prossimi Galaxy S21. Sembra però che lo stilo non potrà essere alloggiato all’interno del terminale come avviene nei Note, in ogni caso l’aggiunta del supporto a Galaxy S Pen su uno degli S21 viene interpretato come una possibile conferma dell’imminente fine corsa dei phablet Note.

Il dirigente Samsung non si sbilancia molto sui nuovi pieghevoli, ma precisa che saranno «più accessibili», indicazione che punta direttamente a risolvere o migliorare il punto dolente di questi terminali, intriganti ma finora proposti a prezzi troppo elevati per poter interessare un numero maggiore di utenti. Anche in questo caso le indiscrezioni circolate in precedenza vengono in soccorso. Sembra infatti che il colosso sud coreano stia lavorando per introdurre ben quattro terminali pieghevoli, di cui due eredi di Z Fold e due eredi di Z Flip.

Per il momento occorre attendere ma non molto: alcune delle novità Samsung per il 2021 sono attese nei giorni del CES che quest’anno si svolge in versione digitale online dall’11 al 14 gennaio. Proprio nell’ultimo giorno potrebbe svolgersi un evento Samsung unpacked.

