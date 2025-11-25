Black Friday, gli sconti top sugli auricolari e cuffie di grandi marchi

Il Black Friday porta una selezione davvero eccellemye delle migliori cuffie e dei migliori auricolari in sconto, con tanti modelli che raggiungono il prezzo minimo storico.

Si tratta di prodotti tra i più venduti in tutte le categorie audio, scelti da milioni di utenti per qualità, affidabilità e prestazioni.

a classifica di quest’anno è letteralmente invasa da Apple, con numerose versioni di AirPods e diversi modelli Beats, ma anche marchi top come Sony, Bose, Sennheiser, JBL e Soundcore.

L’elevata qualità generale delle offerte rende questo uno dei momenti migliori per acquistare dispositivi audio di fascia alta a prezzi mai così competitivi.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless a 99 € invece che 149 €

Gli Apple AirPods 4 sono la penultima versione degli Airpods. In questo modello senza ANC puntano su un’esperienza audio aggiornata con un suono più bilanciato, un design leggero e una connessione ultra-rapida ai dispositivi Apple. Grazie al chip avanzato migliorano la stabilità della connessione e la qualità delle chiamate, rendendoli ideali per l’uso quotidiano. Il sistema di ventilazione e l’assenza di gommini auricolari assicurano un comfort prolungato. Ottimi per musica, video e telefonate, mantengono la classica integrazione con l’ecosistema Apple e una buona autonomia per tutta la giornata

Apple AirPods Pro 3 a 229 € invece di 249 €

Gli Apple AirPods Pro 3 ultima versione degli Airpods, presentano una cancellazione attiva del rumore, molto più efficace, un suono più definito e un sistema di adattamento dell’audio all’orecchio. Ideali per ambienti rumorosi, offrono una modalità Trasparenza ancora più naturale, utile per conversazioni e spostamenti. Il chip evoluto garantisce prestazioni eccellenti e risposta immediata ai comandi. L’autonomia, il nuovo design, la custodia con dov’è a lungo raggio li rendono perfetti per l’utente Apple.

Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Special Edition a 184,99 € invece di 299,99€

Le Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Special Edition offrono un audio premium con firma sonora ricca e dettagliata. La cancellazione del rumore di livello superiore consente un ascolto immersivo, mentre l’autonomia eccezionalmente lunga permette utilizzo continuo per giorni. Il design confortevole e le finiture di pregio valorizzano l’esperienza d’uso, rendendole ottime per lavoro, viaggio e musica. I controlli intuitivi e l’app dedicata consentono personalizzazione avanzata, mentre la connessione stabile assicura un uso fluido su ogni dispositivo. Ora su Amazon a 299€

JBL Tune 720 BT Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless a 45 € invece di 79,99 €

Le JBL Tune 720 BT puntano sulla praticità e sul suono Pure Bass, ideale per chi vuole bassi più presenti e un ascolto rilassato. Il design over-ear confortevole le rende perfette per sessioni lunghe, mentre la connessione Bluetooth stabile garantisce un’esperienza senza interruzioni. L’ampia autonomia consente un utilizzo quotidiano senza pensieri e i comandi intuitivi facilitano la gestione di musica e chiamate. Leggere e pieghevoli, sono ideali per studenti, ufficio e uso urbano, offrendo un ottimo equilibrio tra qualità e comodità.

Soundcore P30i Cuffie Bluetooth a 25,99 € invece di 49,99€

Le Soundcore P30i offrono un audio equilibrato e un’ottima autonomia, pensate per un uso giornaliero versatile. Il design leggero con ganci auricolari assicura una tenuta stabile, ideale anche per lo sport. L’app dedicata permette una personalizzazione del suono avanzata, mentre i microfoni migliorati offrono chiamate nitide. La connessione Bluetooth aggiornata garantisce una trasmissione fluida e affidabile. Sono un’opzione efficace per chi cerca qualità, comfort e funzionalità moderne in un formato compatto.

Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore a 110 € invece di 249,99€

I Beats Fit Pro sono oggi stati superati di PowerBeats Fit da cui però si distinguono per pochissimi dettagli. Combinano un suono potente, un fit stabile con alette integrate e un’efficace cancellazione attiva del rumore. Perfetti per sport e movimento, garantiscono una vestibilità sicura anche in attività intense. Il supporto a Apple e Android li rende estremamente versatili, mentre l’audio spaziale 3D arricchisce film e musica. A questo prezzo sono un acquisto perfetto: qualitativamente e dal punto di vista delle prestazioni sono superiori agli Airpods 4.

Apple AirPods Max 498 € invece di 579 €

Le Apple AirPods Max portano l’audio ad alta fedeltà in un design raffinato e confortevole. Sono le cuffie più “lussuose” del mercato, perfette per il mondo Apple. La cancellazione del rumore è estremamente avanzata, capace di creare un ambiente di ascolto immersivo. I materiali premium e l’archetto traspirante migliorano il comfort durante lunghe sessioni. LPerfette per chi cerca qualità audio top e un’esperienza di ascolto professionale.

Bose QuietComfort SC a 189 € invece di 289,99 €

Le Bose QuietComfort SC puntano sul massimo comfort e su una cancellazione del rumore molto efficace, ideale per viaggi e lavoro. Il suono è equilibrato e piacevole, con una resa chiara delle voci e bassi morbidi. La struttura leggera e le morbide imbottiture consentono ore di utilizzo senza fastidi. L’ampia autonomia e i comandi intuitivi completano un’esperienza pratica, perfetta per chi vuole isolamento, qualità e portabilità in qualunque ambiente.

Sonos Ace – Cuffie Bluetooth Wireless con cancellazione attiva del rumore e audio spazioale a 298 € invece di 449 €

Le Sonos Ace sono le cuffie over-ear pensate soprattutto per chi ha già una soundbar Sonos e vuole sfruttare le funzioni TV Audio Swap per passare dall’ascolto surround all’ audio spaziale personale.

Offrono ANC efficace, autonomia fino a 30 ore e un suono dettagliato con supporto al Dolby Atmos, molto convincente soprattutto per film e serie. Danno il meglio dentro l’ecosistema senza fili di Sonos ma sono attrezzate anche per connessione USB-C e mini Jack.

Marshall Cuffie Bluetooth Major IV On Ear a 52,99 €

Le Marshall Major IV offrono un look iconico e un’autonomia straordinaria, pensata per durare giorni interi. Il suono caldo e ricco, ispirato agli amplificatori Marshall, privilegia una resa coinvolgente e potente. La struttura pieghevole e i cuscinetti morbidi garantiscono un comfort ottimale, mentre il controllo a joystick permette una gestione semplice e immediata. La connessione stabile e la qualità costruttiva le rendono perfette per uso quotidiano e ascolto musicale in mobilità.

Beats Studio Pro 187,99 € invece di 399,99€

Le Beats Studio Pro sono la versione (relativamente) low cost delle Airpods MAX Promettono un audio potente, una cancellazione del rumore migliorata e un comfort pensato per ore di ascolto. Il nuovo driver offre maggiore precisione, con bassi controllati e voci nitide. Il design elegante e pieghevole le rende perfette per viaggi e uso urbano, mentre la compatibilità ampliata le rende adatte sia a Apple che Android. L’autonomia lunga e i microfoni ottimizzati garantiscono un’esperienza versatile e moderna.

Sony WF-1000XM5 a 189 € invece di 199,99€

Le Sony WF-1000XM5 offrono una cancellazione del rumore ai vertici della categoria, insieme a un suono dettagliato e naturale. Il nuovo design più piccolo e leggero assicura una vestibilità comoda e stabile. La modalità ambientale avanzata permette di percepire i suoni esterni con grande precisione, mentre i microfoni intelligenti migliorano le chiamate. L’autonomia ampia e la personalizzazione tramite app rendono l’esperienza completa e adatta a ogni ambiente.

Bose QuietComfort Ultra Headphones Cuffie Wireless Bluetooth a 245 invece che 329€

Le Bose QuietComfort Ultra introducono un audio spaziale avanzato e una cancellazione del rumore tra le più efficaci sul mercato. Il comfort rimane un punto forte, con cuscinetti morbidi e struttura leggera. Il suono è ricco, profondo e immersivo, ideale per musica, film e viaggio. Le funzioni smart e l’elevata stabilità della connessione completano un prodotto premium pensato per chi vuole il massimo dell’isolamento e dell’esperienza audio.

Beats Solo 4 a 111,99 € invece di 229,99€

Le Beats Solo 4 mantengono un design compatto e riconoscibile, offrendo un audio potenziato e una vestibilità comoda per uso prolungato. Il suono è più equilibrato, con bassi presenti ma controllati. L’ampia autonomia e la leggerezza le rendono perfette per spostamenti, studio e ascolto quotidiano. La compatibilità con dispositivi Apple e Android le rende versatili, mentre i materiali aggiornati migliorano la robustezza generale. Ideali per chi vuole stile, qualità e praticità.

JBL Tune 770 NC Cuffie On-Ear a 86,65 € invece di 129,99€

Le JBL Tune 770 NC offrono una cancellazione del rumore efficace, suono Pure Bass e un design leggero perfetto per uso quotidiano. Comode e pieghevoli, si adattano bene a studio, viaggio e lavoro. L’autonomia estesa permette molte ore di ascolto, mentre i controlli intuitivi semplificano l’utilizzo. La connessione stabile e il comfort prolungato le rendono una scelta valida per chi desidera isolamento e qualità senza rinunciare alla portabilità.

