ChatGPT shopping research è l’assistente personale per lo shopping

OpenAI continua ad arricchire di funzionalità ChatGPT e ha svelato “shopping research”, un assistente pensato per aiutare l’utente trovare il prodotto che cerca, indicando cosa si sta cercando con semplici indicazioni in linguaggio naturale.

L’azienda ha diffuso un video su X che mostra il funzionamento dell’assistente e un post dettagliato sul blog. Nel filmato si vede qualcuno cercare “la migliore TV per una stanza luminosa”; ChatGPT risponde con i consueti suggerimenti e alla fine compare un nuovo pulsante che chiede il budget a disposizione, l’uso della TV (per vedere film, per guardare eventi sportivi, per il gaming, ecc.), le caratteristiche desiderate e dopo altre indicazioni appare un elenco di prodotti in grado di soddisfare le nostre esigenze, una sorta di guida all’acquisto personalizzata.

Dopo i risultati mostrati, è possibile chiacchierare ancora con il bot per approfondire l’argomento e le caratteristiche di alcuni prodotti. Un pulsante permette di nascondere un risultato, o al contrario di suggerire altri oggetti simili. I risultati possono tenere conto di quanto indicato in precedenze conversazioni se la memoria di ChatGPT è attivata.

Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products. It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm — OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025

A detta di OpenAI questo strumento “è particolarmente efficace per gli acquisti tecnici o complessi”, indicando vantaggi con oggetti di elettronica, prodotti per la cosmesi, attrezzature per casa e giardino, la cucina, lo sport.

Come è facile immaginare la tempistica di lancio non è casuale: siamo nel periodo del Black Friday e tra un mese sarà Natale, e la funzione in questione è indicata come un valido aiuto per chi vuole fare acquisti.

Già disponibile

Il “rollout” della funzione è già iniziato con disponibilità per tutti e utilizzo quasi illimitato durante le festività. L’accesso a shopping research è permesso da ChatGPT con account Free, Go, Plus e Pro; è integrato anche in Pulse (con abbonamento Pro), dove è possibile ottenere suggerimenti proattivi con guide personalizzate e basate sulle conversazioni precedenti.

Al momento per l’acquisto bisogna passare dal sito del rivenditore, ma in futuro sarà possibile completare anche questo passaggio direttamente del chatbot, attraverso Instant Checkout, in collaborazione con i commercianti partecipanti. Il sistema si basa su una versione di GPT-5 mini ottimizzata per gli acquisti, con raccomandazioni di prodotti provenienti da “fonti affidabili e aggiornate”.

Per tutti gli articoli dedicati all’intelligenza artificiale si parte da questa pagina di macitynet.