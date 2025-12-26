Milioni di download, ma ora Google Chrome avverte: questa estensione può rubare messaggi scritti con l’IA

Estensione molto diffusa cambia funzione dopo un aggiornamento: rischio privacy per i messaggi scritti con l’intelligenza artificiale su Chrome.

Google Chrome, attraverso segnalazioni e analisi indipendenti, richiama ora l’attenzione su una dinamica che riguarda da vicino l’uso sempre più frequente delle piattaforme di intelligenza artificiale. Il caso dimostra quanto il confine tra utilità e rischio possa diventare sottile quando si parla di estensioni gratuite e aggiornamenti poco trasparenti.

Al centro della vicenda c’è Urban VPN Proxy, un’estensione che supera i 6 milioni di installazioni nel Chrome Web Store e che per lungo tempo è stata percepita come una semplice VPN gratuita, utile per mascherare l’indirizzo IP e aggirare blocchi geografici. Una reputazione costruita anche grazie a una valutazione media molto alta e a una diffusione estesa pure su Microsoft Edge. Tuttavia, un recente cambiamento ha modificato radicalmente il suo funzionamento, trasformandola in qualcosa di ben diverso.

Cosa ha scoperto la cybersicurezza sull’estensione di Chrome

L’allarme è stato lanciato dai ricercatori della società di sicurezza Koi, che hanno individuato il punto di svolta in un aggiornamento preciso. Il 9 luglio 2025, con il rilascio della versione 5.5.0, Urban VPN Proxy ha introdotto una nuova funzione di “raccolta di IA”, attivata automaticamente e senza una comunicazione chiara agli utenti. Da quel momento, i messaggi inseriti nei chatbot di intelligenza artificiale hanno iniziato a essere intercettati e inviati a soggetti terzi per finalità commerciali.

Le piattaforme coinvolte non sono marginali. Secondo l’analisi, la raccolta riguarda servizi ampiamente utilizzati come ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude, Microsoft Copilot, DeepSeek, Grok, Meta AI e Perplexity. Questo significa che conversazioni personali, richieste di lavoro o informazioni sensibili condivise con questi assistenti potrebbero essere registrate all’insaputa degli utenti.

Non si tratta solo del contenuto testuale dei messaggi. Urban VPN Proxy raccoglierebbe anche metadati dettagliati, come identificativi delle conversazioni, orari, dati di sessione e informazioni sulla piattaforma e sul modello di intelligenza artificiale utilizzato. Un insieme di elementi che, se analizzati su larga scala, permette di ricostruire comportamenti, abitudini e interessi.

La società dietro l’estensione, Urban Cyber Security, ammette nella propria informativa di raccogliere dati definiti “anonimi” e di condividerli con BIScience, un’azienda collegata specializzata in intelligence pubblicitaria e analisi comportamentale. Pur dichiarando l’adozione di filtri per evitare la raccolta di dati sensibili, l’azienda riconosce di non poterlo garantire completamente, lasciando aperta la possibilità di un trattamento involontario di informazioni personali.

Gli esperti di Koi sottolineano inoltre che non si tratta di un episodio isolato. Altre estensioni riconducibili alla stessa realtà, come 1ClickVPN Proxy, Urban Browser Guard e Urban Ad Blocker, mostrerebbero schemi simili.