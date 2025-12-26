Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Finanza e Mercato » Secondo Elon Musk la sua xAI supererà tutte le aziende AI messe insieme
Finanza e Mercato

Secondo Elon Musk la sua xAI supererà tutte le aziende AI messe insieme

Di Mauro Notarianni
Per tenersi Elon Musk Tesla sfodera il compenso più alto della storia - macitynet.it

Elon Musk ha scritto su X che l’ultimo modello di intelligenza artificiale di xAI, la società con la quale sta provando a competere con OpenAI e Google, offrirà “in meno di cinque anni” potenza di calcolo superiore a qualsiasi altra azienda AI.

Il commento è stato aggiunto ad un post su X nel quale l’imprenditore miliardario aveva scritto che xAI “è il miglior team al quale unirsi se volete fare innovazione”, menzionando specificatamente presunti vantaggi in termini di efficienza (il rapporto watt/massa) e scalabilità (energia imbrigliata/materia).

Nel post Musk ha condiviso anche l’affermazione di SemiAnalysis, gruppo di ricerca specializzato in semiconduttori, secondo il quale il progetto Macrohard di xAI (una sorta di “Microsoft interamente simulata dall’AI”), iniziativa che dovrebbe portare alla nascita di una software house composta esclusivamente da agenti di intelligenza artificiale, è vista come una seria minaccia per la posizione dominante di Microsoft.

Macrohard vs Microsoft

Il nome Macrohard è un nome coniato come un gioco di parole in contrapposizione al nome Microsoft, ma il progetto secondo SemiAnalysis è reale, e si parla di 400MW di potenza computazionale.

A ottobre dello scorso anno, il team di xAI  ha compiuto una vera e propria impresa ingegneristica, installando un cluster di 100.000 GPU NVIDIA H200 in soli 19 giorni, un record al punto che persino  Jensen Huang (CEO di Nvidia) aveva riferito che sarebbero stati necessari quattro anni, di cui tre per la pianificazione e l’ultimo per la spedizione dell’attrezzatura.

Musk ha riferito che l’obiettivo è ora avere 50 milioni di AI CPU equivalenti alle H100 in cinque anni; 230.000 di queste sarebbero già operative, sfruttate per addestrare Grok, progetto che potrebbe essere plausibile tenendo conto delle capacità economiche di Musk. Resta da vedere se davvero alla fine il progetto offrirà potenza di elaborazione superiore a “tutte le altre IA messe insieme”: anche le altre aziende AI nel frattempo non dormono e una realtà come OpenAI sta ad esempio lavorando a un grande data center da 300MW nel Texas che dovrebbe essere operativo dal 2026; investimenti massicci di Musk a parte, appare improbabile riuscire a superare la potenza di elaborazione combinata di  Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, Oracle e altri big messi insieme; anche in Cina non stanno a guardare e il governo ha previsto l’equivalente di 70 miliardi di dollari di investimenti solo per la creazione di chip dedicati.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di Macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli di macitynet per gli acquisti di Fine Anno

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Milioni di download, ma ora Google Chrome avverte: questa estensione può rubare messaggi scritti con l’IA

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.