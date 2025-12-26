Un gioco gratis al giorno sull’Epic Store in occasione delle feste

Per convincere nuovi utenti a sfruttare il suo Store, gli sviluppatori di Epic Games offrono in occasione delle feste la possibilità di scaricare un gioco gratis al giorno, tutti titoli di ottimo livello.

Oggi ad esempio è il turno di Disco Elysium – The Final Cut, un gioco di ruolo utilizzabile anche su Mac (e normalmente venduto 39,99€) che vede l’utente nei panni di un detective con un sistema unico di abilità a disposizione, la possibilità di interrogare vari personaggi, risolvere omicidi e accettare mazzette, per “diventare un eroe o un completo disastro”.

Disco Elysium è compatibile sia con i Mac Apple Silicon sia con i Mac con CPU Intel. È relativamente poco impegnativo: la configurazione minima richiesta è un n processore Core i5, 8 GB di RAM, circa 20 GB di spazio di libero su disco e macOS 10.13 High Sierra o superiore. Attenzione, il titolo è disponibile solo oggi fino alle 17:00, dopo di che verrà offerto un diverso “titolo misterioso”.

Un gioco al giorno gratis fino al 3 gennaio

Nei giorni passati, Epic ha offerto in particolare Hogwarts Legacy, Sorry We’re Closed o ancora The Callisto Protocol. Alcuni titoli sono offerti solo in versione PC ma non mancano quelli per Mac; in ogni caso le versioni per Windows sono utilizzabili con virtualizzatori o servizi di cloud gaming quali GeForce Now. L’operazione “Offerta delle feste” durerà fino al 3 gennaio.

Ricordiamo che anche la versione iOS dell’Epic Games Store offre regolarmente dei giochi. In questo momento sono ad esempio disponibili: gli eccellenti puzzle Monument Valley 1 e Monument Valley 2, offerti gratuitamente.x