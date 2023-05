Mimestream è il software Gmail per Mac in puro stile Apple

Mimestream è un software Mac creato da un ex dipendente Apple, pensato espressamente per gestire gli account di posta elettronica Gmail. L’applicazione è stata creata da Neil Jhaveri, sviluppatore che ha lavorato per la multinazionale di Cupertino e in passato si è occupato di Mail.

Dopo avere lasciato il suo incarico, ha creato una sua società con l’obiettivo di sviluppare il miglior software possibile per la gestione della posta Gmail su Mac. Mimestream sfrutta Appieno le API di Gmail per le funzionalità di ricerca.

Client Gmail come lo farebbe Apple

Da questo punto di vista non è propriamente un client per la gestione della posta ma piuttosto un’app Mac creata per Gmail. Non sono, infatti, supportati altri servizi di posta elettronica, ma lo sviluppatore ha fatto sapere di essere al lavoro per il supporto di Outlook.

Il passo successivo è ad ogni modo una versione iOS per iPhone, e si spera magari anche ottimizzata per il grande schermo di iPad. L’app Mimestream appare da subito familiare a chi ha usato Mail, è veloce e prevede un design a colonne con gli account a sinistra e l’elenco dei messaggi a destra- È possibile chiudere l’anteprima del messaggio e, chi lo preferisce, aprire anche i messaggi in finestre separate.

Un redattore del sito The Verge riferisce di avere testato la versione preliminare per più di un anno e che “non manca nulla” di quanto previsto da Gmail. Sono presenti scorciatoie da tastiera uguali al servizio di Google, etichette, filtri e funzioni per annullare l’invio dei messaggi.

Sono supportati anche gli alias per le mail, vale a dire un indirizzo email di inoltro che un amministratore può aggiungere all’indirizzo email principale di un utent. I messaggi inviati all’alias email vengono automaticamente indirizzati alla posta in arrivo dell’account principale dell’utente.

Lo sviluppatore propone l’app come indicata anche per chi ha più account Gmail. Da questo punto di vista è possibile creare “Profili” e vedere messaggi correlati ma di account diversi.

Mimestream, disponibilità e prezzi

Mimestream è venduto con la formula in abbonamento: 50 dollari l’anno, circa 46 euro, oppure 5$ al mese, circa 4,60€. Nel momento in cui scriviamo è offerto per il lancio a 29,99$ per il primo anno.

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova. L’app è utilizzabile con un piano famiglia fino a 5 dispositivi. L’app è “universal Binary” e quindi utilizzabile nativamente sia sui Mac con processori Intel, sia sui Mac con CPU Apple Silicon. Il requisito minimo è macOS 12 o seguenti.