Mini drone LS-S1S, registrare in HD con stabilizzazione elettronica a soli 21 €

Ecco l’offerta che non dovrebbe farsi sfuggire chi vuol provare a pilotare un drone per registrare video dall’alto: per soli 21 € al momento ci si può portare a casa il mini drone LS-S1S, una soluzione compatta e accessibile, ma soprattutto semplice da utilizzare.

Con un peso di appena 120 grammi e dimensioni contenute (solo 2 x 8 x 4 cm da chiuso), si presta particolarmente bene a essere trasportato facilmente in zaini o borse in modo da tirarlo poi fuori durante escursioni, viaggi o semplici uscite all’aria aperta.

Nonostante questa compattezza però integra una serie di caratteristiche tecniche molto buone. Partiamo dal fatto che usa motori brushless, promettendo quindi una maggiore efficienza e durata rispetto ai motori tradizionali e riducendo al contempo anche il rumore durante il volo.

La resistenza al vento fino a 10 km/h lo rende adatto a giornate poco ventose permettendo di mantenere una buona stabilità in volo.

E per registrare usa due fotocamere, una HD grandangolare che troviamo frontalmente (dalla quale viene acquisita la ripresa); l’altra invece si trova sul fondo ed è impiegata per migliorare il posizionamento e la stabilità, specie se lo si fa volare in ambienti al chiuso. Il tutto con funzione anti-vibrazione elettronica EIS che riduce le vibrazioni durante le riprese.

Come dicevamo è ottimo soprattutto per i meno esperti in quanto mette a disposizione funzioni come quella per il mantenimento dell’altezza e il volo a un punto fisso, semplificando così il controllo del drone per potersi concentrare sulla ripresa delle immagini e l’esplorazione dell’ambiente circostante. A tal proposito ci si collega al drone tramite Wi-Fi a 2.4 GHz e il controllo è garantito fino a un massimo di 3.000 metri di distanza.

Per finire, l’autonomia di volo è di circa 20 minuti e il telecomando funziona con 3 batterie AA (da comprare a parte).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 21 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.