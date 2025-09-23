DJI Osmo Nano si attacca ovunque per foto e video a mani libere

DJI annuncia Osmo Nano, la nuova fotocamera indossabile ideata per chi desidera catturare immagini professionali in piena libertà, lasciando libere le mani. DJI, leader ben noto nella tecnologia dei droni e fotocamere action, propone con Osmo Nano un dispositivo ancora più leggero e versatile, installabile su cappelli, caschi, collari per animali e molto altro, grazie a un design magnetico doppio.

Pesa appena 52 grammi e propone dimensioni contenute di circa 57 x 29 x 28 mm. Su queste premesse Osmo Nano è la più piccola action camera del marchio, pensata per essere sempre disponibile ovunque si vada. La sua adattabilità è garantita da numerosi accessori magnetici come clip per cappelli, cordini e custodie protettive.

È impermeabile fino a 10 metri senza dover ricorrere ad accessori aggiuntivi, e con il Dock Vision Multifunzionale raggiunge la resistenza IPX4 contro schizzi, sudore e pioggia, ideale per sport acquatici e attività outdoor. A livello di qualità di immagine propone un sensore da 1/1,3″ di nuova generazione, insieme a un processore d’immagine che permette di ottenere una gamma dinamica fino a 13,5 stop, per foto e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

I video sono registrati fino a 4K/60fps e slow motion a 4K/120fps, e il campo visivo ultra-grandangolare di 143° cattura ogni dettaglio senza ritagli. Una caratteristica esclusiva di Osmo Nano è la registrazione video a 10 bit con profilo D-Log M che assicura fino a un miliardo di colori e un’ampia flessibilità in post-produzione.

La modalità SuperNight migliora ulteriormente la resa in ambienti bui, mentre HorizonBalancing e RockSteady 3.0 offrono stabilizzazione avanzata mantenendo l’orizzonte livellato e riducendo il tremolio.

Dock multifunzione

Il Dock Vision Multifunzionale funge da touchscreen OLED HD per il controllo remoto delle inquadrature, stazione di ricarica rapida (fino all’80% in 20 minuti) e spazio per il trasferimento dati con slot microSD e porta USB-C PD fino a 600 MB/s.

Quanto ad autonomia, invece, la batteria, una volta carica, permette di registrare fino a 200 minuti di video FHD, oppure 60 minuti in 4K con la nuova modalità Endurance.

Con due microfoni integrati per audio stereo di alta qualità, Osmo Nano supporta la connessione diretta a microfoni professionali OsmoAudio per suono di livello studio. Tra le modalità di scatto, segnaliamo la presenza di riprese orizzontali e verticali facilmente intercambiabili, registrazione automatica con controllo gestuale (cenni del capo o tocchi), pre-registrazione per catturare momenti appena prima dell’avvio video e controllo con gesti per un’esperienza a mani libere autentica.

DJI Osmo Nano, prezzi e accessori

DJI Osmo Nano è disponibile in due versioni: da questa pagina di Amazon da 64 GB a 279 euro, oppure il modello da 128 GB a 309 euro da questa pagina di Amazon, entrambe con il Dock Vision Multifunzionale e vari accessori inclusi come clip magnetica per cappello, cordino, custodia protettiva e adattatori magnetici con supporto a doppio asse e testa sferica. Accessori opzionali come fasce magnetiche per la testa, set di filtri ND e copriobiettivo in vetro ampliano le possibilità di personalizzazione.

