Mini hub USB-C a prezzo shock, solo 1 €

Se cercate una soluzione pratica e compatta per poter collegare periferiche diverse ad un computer, un tablet o perfino uno smartphone, allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su questi mini hub.

Sono degli adattatori piuttosto compatti, disponibili in due diversi formati, che vi permettono di collegare più periferiche contemporaneamente ad un dispositivo, occupandone una sola presa.

C’è la versione con filo che si collega alla presa USB-C o microUSB (dipende dal modello selezionato in fase di acquisto) e mette a disposizione un lettore di carte SD e uno di microSD per trasferire file da/verso il dispositivo collegato.

In più c’è una USB-A dove eventualmente inserire una chiavetta, un disco esterno o anche periferiche come tastiere e mouse con filo per agevolare la produttività in contesti specifici.

L’altro modello ha la forma di una pennetta USB e oltre agli slot SD e microSD e alla presa USB-A, mette a disposizione due spine: USB-C da un lato e USB-A dall’altro che, all’occorrenza, si trasforma in una microUSB, il che significa che lo potete collegare praticamente a qualsiasi cosa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno a 1 € nella versione con filo, mentre per circa 1,50 € potete comprare l’altra con doppia spina USB-C e USB-A.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che il costo può essere un indicatore delle caratteristiche offerte da un prodotto.

E non dimenticate che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

