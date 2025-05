Recensione EZVIZ RS20 Pro, un robot aspirapolvere che non ti aspetti

Sebbene EZVIZ sia da sempre nota per la sua costante presenza nel mondo della video sicurezza domestica, da diversi mesi il brand è entrato anche nel mondo delle pulizie smart. Sono ormai numerosi i prodotti rilasciati in tal senso e tra gli ultimi il modello RS20 Pro, il più promettente della gamma.

Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta che punta a semplificare la vita domestica con un sistema di pulizia automatica completo: aspirazione potente, lavaggio dei pavimenti, svuotamento automatico, asciugatura dei panni e persino funzioni di sorveglianza.

Design e configurazione

Esteticamente, l’EZVIZ RS20 Pro si presenta con un design moderno ed elegante, disponibile solo in bianco. Il corpo principale è circolare con bordi smussati, impreziosito da sensori neri e una torretta LiDAR posizionata sulla parte superiore. L’aspetto è decisamente tradizionale, ma presenta qualche dettaglio che restituisce ancor più valore all’acquisto: sulla parte frontale, infatti, è posizionata una fotocamera che trasforma il dispositivo da semplice aspirapolvere a videocamera si sorveglianza mobile.

La base di ricarica è piuttosto ingombrante, per quanto risulti esteticamente piacevole. Non ì certamente discreta per via delle sue dimensioni, pari a circa 52 x 45 x 46 cm. Di certo non è adatta ad ambienti piccoli, ma se posizionata in una stanza di grandi dimensioni fa la sua figura, anche perché risulta particolarmente efficiente, grazie agli ampi contenitori per acqua pulita e sporca, affiancati da quello che contiene il sacchetto per la polvere.

I contenitori sono praticamente i bella vista, si sfilano dall’alto e uno di questi (quello dell’acqua sporca) contiene anche un beccuccio in cui inserire la soluzione detergete, così che il robot la carichi automaticamente ad ogni lavaggio, senza necessità di riempire manualmente il recipiente dell’acqua pulita.

Il processo di configurazione iniziale è stato semplice, con la possibilità di creare una mappa completa di una casa di circa 120 metri quadrati in appena 15/20 minuti. C’è da dire che durante questa operazione il robot non dovrà essere per nulla disturbato: il primo test di mappatura è fallito, quasi certamente perché la nostra presenza davanti ai sensori ha fatto credere al robot che non vi era più nulla da mappare.

Il secondo tentativo è andato a buon fine: è stato sufficiente allontanarci e non intralciare il robot.

App EZVIZ: semplice, intuitiva

L’app EZVIZ, disponibile su Android e iOS, è uno dei punti di forza del dispositivo. Offre una mappa dettagliata della casa, la possibilità di programmare pulizie per stanze specifiche, attivare la pulizia dei bordi e bloccare aree delicate. Abbiamo apprezzato il fatto che il robot mantenga l’ultima opzione prescelta: se si sceglie di aspirare soltanto, la pulizia successiva partirà solo con l’aspirazione, così da non dover selezionare di volta in volta questa opzione. Allo stesso modo, se si sceglie pulizia e lavaggio, m le successive saranno automaticamente in questa modalità, fino a nuovo ordine.

Tra le altre sezioni i dell’app è possibile anche vedere lo storico delle sessioni di pulizia e — dettaglio curioso — di visualizzare foto scattate dal robot, utile se se si vuole controllare il proprio animale domestico o, perché no, l’intero appartamento quando siete fuori casa. L’attivazione della camera è facilmente raggiungibile dall’icona presente in primo piano nella schermata principale.

La sicurezza è garantita da una password per l’accesso alle immagini, che sono memorizzate localmente su 6 GB di memoria interna.

L’integrazione con la smart home è discreta: il RS20 Pro è compatibile solo con Google Assistant e Amazon Alexa, ma non con Siri o Apple HomeKit. Una limitazione da considerare se siete utenti Apple.

Navigazione e rilevamento ostacoli

Grazie al sistema LiDAR e a una fotocamera frontale ad alta risoluzione, il robot riesce a mappare con precisione l’ambiente, evitando ostacoli grandi e piccoli. Durante i nostri test ha schivato piedi, sedie, stendibiancheria e perfino un bastone lasciato sul pavimento.

Tuttavia, come molti robot della concorrenza, non è infallibile con oggetti molto piccoli o sottili come cavi di ricarica, che tende ancora a trascinare o ingarbugliare.

Inoltre, la presenza delle due spazzole laterali migliorano sensibilmente la pulizia dei bordi rispetto ai modelli con una sola e quando si trova su tappeti, il robot le solleva automaticamente per evitare l’intrappolamento di fili e capelli.

Sul posteriore sono presenti i due moci, che stanno in posizione per via di un aggancio magnetico. Quando si seleziona la modalità solo aspirazione la dock sgancia automaticamente i moci, così da non trasportarli con sé. Questo sistema di aggancio magnetico ci ha causato qualche piccolo intoppo: alle volte, durante il lavaggio, i moci si sono sganciati improvvisamente per l’impatto con i piedi del divano.

Nella maggior parte delle volte, però, il robot ha completato la pulizia in totale autonomia, senza alcun intervento dell’utente. Da questo punto di vista ha battuto robot di altri brand, che il più delle volte invece hanno riscontrato problemi, come impossibilità di ritornare alla base o blocchi su tappeti o altri piccoli oggetti presenti sul pavimento.

Pulizia e manutenzione

Il motore di aspirazione da 7200Pa offre una potenza di tutto rispetto, in grado di affrontare facilmente la polvere quotidiana, i peli di animali e la sporcizia leggera. La spazzola centrale in gomma, dotata di pettini in acciaio, si dimostra efficace nel rimuovere i peli senza intasarsi troppo facilmente.

Anche la gestione dello svuotamento dei rifiuti non ha mai causato problemi. La vaschetta di raccolta dell’aspirapolvere è stata sempre svuotata correttamente durante il test durato oltre un mese.

Lavaggio dei pavimenti

Il sistema di lavaggio dell’RS20 Pro è unico nel suo genere: non solleva i panni quando rileva tappeti, ma li lascia nella stazione base e li recupera solo prima di iniziare a lavare. Questo significa che il robot può aspirare anche in presenza di tappeti, ma non laverà alcuna zona che prevede di attraversare queste superfici.

Questa scelta ha senso dal punto di vista tecnico (evita il rischio di bagnare i tappeti), ma comporta limitazioni pratiche in case con molta moquette o tappeti in giro.

Nel nostro caso non abbiamo avuto di questi problemi ed anzi la soluzione di lasciare i moci nella base è risultata efficiente.

I panni rotanti puliscono a fondo e il robot torna al dock per lavarli e asciugarli automaticamente, mantenendoli sempre pronti all’uso.

Autonomia e rumorosità

La batteria garantisce un’autonomia di circa 120-130 minuti, più che sufficiente per un appartamento medio-grande. Al termine della carica, il robot ritorna automaticamente alla base, si ricarica e riprende il lavoro da dove l’aveva lasciato.

Anche il livello di rumorosità ci ha stupito positivamente: 61 dB in aspirazione e appena 65 dB durante lo svuotamento, nettamente inferiori a molti modelli concorrenti.

Manutenzione e ricambi

Uno dei grandi vantaggi dell’RS20 Pro è la gestione completamente automatizzata: svuota la polvere, lava i moci, asciuga, e invia notifiche quando è ora di cambiare le spazzole o riempire/ svuotare i serbatoi.

Prezzo e disponibilità

Al momento il RS20 Pro è disponibile su Amazon a circa 749 euro. Si tratta di un prezzo assolutamente in linea con la qualità offerta. Ci ha sorpreso davvero positivamente, trattandosi di un robot aspirapolvere davvero smart, efficiente e ben progettato.

Il design è accattivante, l’app eccellente, il sistema di lavaggio automatizzato e l’autonomia lo rendono un’ottima scelta anche per gli utenti più esigenti. Non è la scelta ideale per chi ha molti tappeti o moquette. Del resto, per queste superfici i robot di questo tipo non sono mai particolarmente adatti.

La presenza di una camera frontale rende il robot ancor più utile se si vuole sorvegliare casa: funziona egregiamente e il flusso video parte immediatamente dopo aver cliccato sulla relativa icona all’interno dell’app.

Pro

Ottima app e navigazione precisa

Lavaggio e asciugatura mop automatica

Design elegante e materiali premium

Buone prestazioni di aspirazion

Funzioni di sorveglianza e controllo remoto

Contro

Base ingombrante

Manca compatibilità con Siri

Non adatto a case con molti tappeti

