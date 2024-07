Minimo batteria magnetica, solo 14,99€ con il doppio sconto

Pubblicità

Se state cercando una batteria comoda da usare con gli ultimi iPhone con Magsafe o magari per AirPods, andate su Amazon dove trovate a 14,99 euro questa batteria magnetica

Si tratta di una batteria da 5.500 mAh che promettono di raddoppiare l’autonomia di un iPhone. Si tratta di una batteria magnetica che si applica al dorso di un iPhone (o anche di un altro dispositivo) e lo ricarica senza fili.

Una delle caratteristiche di punta di questa soluzione è la sua estrema compattezza: l’azienda è riuscita a rimpicciolire i componenti producendo una batteria che è molto più piccola di quelle che offrono la stessa capacità.

La seconda caratteristica di cui tenere conto è che la batteria ricarica anche attraverso una porta in uscita da 20 Watt perfetta per un iPhone o un altro dispositivo. Nello stesso tempo la batteria è in grado di ricaricare un altro dispositivo in wireless, ad esempio degli auricolari.

La batteria è in vendita in sconto a solo 14,99€ grazie ad un doppio sconto, uno da cliccare in pagina e un codice ZNLSYUGP.

Click qui per comprare