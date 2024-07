WhatsApp sviluppa un generatore di avatar AI

Pubblicità

Whatsapp sta lavorando su una nuova funzionalità di AI generativa per permettere all’utente di creare suoi avatar in varie ambientazioni. Lo riferisce il siti Wabetainfo spiegando che si tratta di una funzionalità in fase di test interno (quindi non pronta nemmeno per i beta tester che hanno modo di provare in anteprima alcune novità).

I riferimenti sono stati individuati in WhatsApp Beta per Android versione 2.24.14.7 e da quanto sembra di capire il sistema dovrebbe permettere di generare avatar partendo da una combinazione di immagini fornite dall’utente e richieste testuali da dare in pasto a Llama (il modello di intelligenza di Meta) per la generazione.

Una schermata pubblicata da Wabetainfo mostra indicazioni che dovrebbero apparire all’utente, spiegando che quest’ultimo può scattare una foto e chiedere a Meta di generare immagini partendo dallo scatto.

Si possono fornire indicazioni del tipo: “Immaginami mentre…”, seguite dai dettagli desiderati, funzione utilizzabile anche nelle chat indicando “@META AI Immaginami mentre…”, ipotizzando opzioni simili a quelle dei tanti generatori di immagini AI disponibili online.

La funzione sarà a quanto pare opzionale e l’utente che lo desidera potrà abilitarla nelle Impostazioni di WhatsApp. In ogni caso gli avatar immagini create con AI potranno essere eliminate in qualunque momento. Non è dato sapere quando la novità arriverà agli utenti; WhatsApp ha già predisposto nuovi modi per usare l’AI di Meta con test limitati (per ora negli USA) per chat individuali e di gruppo per la creazione di adesivi attraverso AI.

Mediante queste funzionalità è possibile fare una domanda a Meta AI direttamente dalla funzione di ricerca nella parte superiore delle chat. Risposte su sport, intrattenimento e attualità sono fornite dai principali provider di ricerca. È possibile pensare all’immagine desiderata e farla apparire in tempo reale, mentre si digita quanto richiesto.

Meta ha già fatto sapere che nei prossimi mesi continuerà a studiare e a introdurre nuove funzionalità AI per le creatività su WhatsApp.

Ricordiamo che in iOS 18, Apple ha previto Image Playgroung e Genmoji: la possibilità di creare immagini da usare nelle conversazioni per esprimersi in modi nuovi e divertenti; le immagini vengono generate in pochi istanti scegliendo tra tre stili diversi: animazione, illustrazione e schizzo. Image Playground sarà integrato in app come Messaggi, ma sarà disponibile anche come app a sé stante, comoda per sperimentare nuovi concept e stili.