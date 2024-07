Maserati Tridente, il motoscafo di lusso è elettrico

Pubblicità

Tridente è frutto della collaborazione tra Maserati e Vita Power (azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie marine che promettono di ridurre l’impatto ambientale), un motoscafo di lusso completamente elettrico che estende la strategia del’azienda produttrice di automobili sportive di lusso nell’elettrificazione dalla strada all’acqua.

Le due aziende riferiscono di condividere la stessa visione in tema di mobilità del futuro, e hanno svelato qualche dettaglio su un nuovo motoscafo elettrico a emissioni zero.

Tridente è presentato come un motoscafo a zero emissioni di 10,5 metri, pensato per affrontare crociere diurne su laghi e coste, con una potenza massima di 600 cavalli e una capacità di batteria di 252 kWh (non sono stati indicati dettagli sull’autonomia); vanta una velocità di crociera di 25 nodi (circa 45 km/), una velocità massima di 40 nodi (circa 75 km/h) e ricarica a corrente continua in meno di un’ora.

Il motoscafo può ospitare fino a 10 passeggeri (capitano incluso), e può essere configurato per ospitare un pranzo a bordo oppure per una crociera. I passeggeri possono rilassarsi sul prendisole come nella discesa a mare con una doccia e una scaletta per nuotare. A prua presenta una cabina con cuccetta e WC.

La day boat (una barca open con una cabina chiusa a prua) è costruita in fibra di carbonio, rifinita dagli artigiani del mare di Hodgdon Yachts, costruttore americano del Maine con una storia di oltre duecento anni, specializzato in tender per superyacht. Il costo non è stato comunicato.

Ad aprile di quest’anno Maserati ha inaugurato la nuova era elettrica presentando GranCabrio Folgore, decappottabile “100% made in Modena”. Dopo GranTurismo Folgore, prima icona totalmente elettrificata del marchio, e Grecale Folgore, primo SUV 100% elettrico nella storia del Tridente, la nuova vettura completa l’offerta full electric della Casa modenese.

