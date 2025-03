MIR 2025, reportage dalla fiera dell’audiovisivo e dell’intrattenimento di Rimini

Pubblicità

L’industria del live entertainment è protagonista al quartiere fieristico di Rimini con MIR – Multimedia Integration Expo, la manifestazione di IEG – Italian Exhibition Group che ha preso il via da domenica 23 marzo, per una tre giorni dedicata alle tecnologie dell’audiovisivo e dell’intrattenimento.

Gli organizzatori presentano l’evento come “un hub esperienziale di business e formazione” per aziende e professionisti di settore, vetrina di soluzioni d’avanguardia audio, video, sound e lighting e delle nuove tendenze di un’industry in continua evoluzione, un evento che allarga i propri confini alla sfera corporate, education, retail e broadcasting per i media.

Proprio il broadcasting è stato uno dei temi al centro del talk inaugurale “Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi”, che ha visto protagonista Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A.

L’evento si è aperto con il saluto istituzionale di Maurizio Ermeti, presidente IEG: “Con 8 padiglioni, oltre 40.000 mq di area espositiva e oltre 200 brand espositori, MIR è l’occasione privilegiata per scoprire le tecnologie che rivoluzionano l’universo dell’intrattenimento, con il calcio che è uno degli esempi più significativi di come l’innovazione possa migliorare l’esperienza per produttori e consumatori”. Successivamente, la parola è passata a De Siervo che, intervistato dalla giornalista Valeria Ciardiello, ha sottolineato: “La tecnologia sta trasformando il calcio e l’Italia è stata pioniera a livello internazionale con l’introduzione del VAR, del fuorigioco semiautomatico e della gol line technology investendo in soluzioni innovative. Questi progressi migliorano la trasparenza e l’interazione con il pubblico, con l’innovazione tecnologica che sta allargando sempre più le opportunità di ricavo commerciale”.

Tra gli eventi, la più grande esposizione di console

La più grande esposizione di consolle mai realizzata in Italia, un ciclo di eventi che moltiplica le occasioni di incontro per dj e producers. I Demolition Panel prevede oltre 200 brani proposti e circa 30 selezionati, registrando una maggiore presenza femminile tra i partecipanti. I generi proposti sono non solo techno e house, ma anche pop-rap e pop-dance. A giudicare i brani un panel di eccezione: Albertino (Radio M2O), Big Fish (Doner Music), Andro dei Negramaro, Roberto Intrallazzi (The Cube Guys), Albert Marzinotto, Giacomo Maiolini (Time Records), Renato Tanchis (Warner Italia), Sergio Cerruti (Just Enthetainment), Chicca Leaf (Cleo Recordings).

Tecnologie per servizi di produzione premium

Il mercato sta attraversando una fase di evoluzione significativa, passando da contenuti generalisti a soluzioni sempre più verticali e specialistiche. Un chiaro esempio di questa evoluzione è stato portato da Stefano Teodori, responsabile dell’area ingegneria, esercizio impianti e manutenzione di RAI, durante l’appuntamento “Le tecnologie per sostenere i servizi di produzione premium”. L’incontro ha messo in luce come l’emittente abbia trasformato e impreziosito il proprio palinsesto, evolvendo da un’offerta generalista a una proposta altamente specializzata, pensata per attrarre un pubblico nuovo.

Nuove frontiere dell’audiovisivo

MIR 2025 offre un’esperienza unica con quattro palchi professionali che ospitano performance dal vivo, permettendo ai visitatori di esplorare in tempo reale le ultime innovazioni nel campo audio, video e luci. Tra le novità della manifestazione spicca l’area outdoor Sound Power, che offre un’esperienza unica d’ascolto mettendo a confronto i migliori sistemi audio professionali.

Nell’area espositiva, vetrine dinamiche con LED trasparenti trasformano ogni superficie in un’esperienza immersiva e coinvolgente. L’illuminazione professionale, con composizioni creative e sistemi avanzati, mentre tunnel con luci ed effetti speciali offrono scenografie spettacolari anche con l’ausilio dell’AI. E ancora, schermi curvi LED, con una visione ultra grandangolare per amplificare l’esperienza nei diversi ambiti di applicazione, sistemi di alimentazione green e tecnologie che rivoluzionano le proiezioni esterne, per un’immersione tra luci e colori che portano il pubblico a vivere il futuro della tecnologia.

Ecco una cavalcata di immagini e suggerimenti per la vostra visita del 24 e 25 marzo con le foto scattate nel giorno dell’inaugurazione.

AUDIO E CONNETTIVITÀ: LE NUOVE SOLUZIONI PER RENTAL E TOURING

Il nuovo RIVAGE PM5 unisce potenza e prestazioni in una console leggera e intuitiva grazie anche al terzo schermo che offre un’interfaccia incentrata sul touch in una console compatta e notevolmente più leggera, facile da trasportare, installare e utilizzare ovunque.

Yamaha | PAD. A1 – STAND 125

Molte novità nel mondo rental, touring e installazioni fisse con le soluzioni avanzate di QSC, HK Audio, Dateq, Netgear, MuxLab, Algam Enterprise Italy, in grado di venire incontro a qualsiasi esigenza.

COMPOSIZIONI CREATIVE E SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE

Con uno stand completamente rinnovato e un’area demo, RM Multimedia porta tantissime novità tra cui ROBE Lighting e grandMA3, eccellenze internazionali per l’illuminazione professionale e la programmazione, sinonimo di innovazione, qualità e affidabilità.

RM Multimedia | PAD. A1 – STAND 056

FACEWAP TRASFORMA LE OPERE D’ARTE CON L’IA

Il soffitto dello stand diventa una superficie dinamica e immersiva con l’aiuto dell’intelligenza artificiale creando un’interazione con il volto del visitatore che viene applicato su opere d’arte in tre stili differenti: Impressionismo, Cubismo e Rinascimentale.

Adeo Group | PAD. A1 – STAND 053

CONTENUTI FACILMENTE ACCESSIBILI E SENZA BARRIERE

La nota azienda italiana presenta LEXI, il software che abbatte le barriere linguistiche e di comprensione migliorando l’accessibilità dei contenuti audiovisivi, rendendo le presentazioni chiare ed inclusive anche durante streaming o video in diretta.

Leading Technologies | PAD. A1 – STAND 057

SPETTACOLI GREEN ALIMENTATI CON ENERGIA PULITA

In occasione dell’inaugurazione della nuova area esterna Sound Power, Link porta il rivoluzionario sistema di alimentazione avanzato di Power Truck. Questa stazione sostenibile utilizza energia fotovoltaica e, se necessario, batterie al litio o unità esterne, garantendo un’alimentazione efficiente e a basso impatto ambientale per l’intera infrastruttura.

Link | PAD. A1 – STAND 076

VETRINE DINAMICHE CON I TRASPARENT LED

Trasparenza fino al 70% e immagini vivide per valorizzare ogni vetrina, i Trasparent LED di Hikvision garantiscono un effetto visivo dinamico e accattivante, con manutenzione semplice e possibilità di montaggio a parete o incassato, adattandosi a qualsiasi ambiente.

Hikvision (con ZZIPP Group) | PAD. A1 – STAND 127

UN TUNNEL CON LUCI ED EFFETTI SPECIALI

Una originale configurazione di ledwall Yes Tech Magic Stage la cui caratteristica è quella di poter essere montati in modi creativi e inusuali. Realizzato al MIR un doppio tunnel simulato all’interno del quale vengono proiettate grafiche dedicate per un risultato mozzafiato.

Audio Effetti Planet | PAD. A2 – STAND 036, 037, 038

DISPLAY CURVI LED CON UNA VISIONE ULTRA GRANDANGOLARE

Presenti con i modelli LE / MR 3.9 e MV PRO 1.9, Glo Europe porta due LED wall curvi per applicazioni outdoor con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, possibilità di installazioni multiple, in configurazione concavo o convesso, e spazio colore DCI-P3 per una immagine fedelmente riprodotta.

Glo Europe | PAD. A3 – STAND 010

LE NUOVE TECNOLOGIE RIVOLUZIONANO LA COMUNICAZIONE INTEGRATA

Le soluzioni più avanzate per il mercato audio-video e Unified Communication & Collaboration (UC&C): innovazione hardware e software per la comunicazione integrata. Scopri le tecnologie di Algo, Hisense, Jabra e Mago One, pensate per ambienti professionali evoluti, collaborazione smart e digital signage ad alte prestazioni.

Allnet.Italia | PAD. A3 – STAND 071

LA PROIEZIONE DI CONTENUTI ALL’APERTO NON È PIÙ UN PROBLEMA

In mostra la nuova serie Interactive Pro Wall con tre display da 120 pollici abbinati ad altrettanti proiettori ultra corti con tecnologia CLR. Presenti anche i nuovi proiettori della serie L800 con ottica fissa e fino a 8000 lumen.

Epson Italia | PAD. A3 – STAND 121

IL BACKSTAGE È ON STAGE

Nel contesto inedito del Live You Play, invita i professionisti a conoscere i segreti e i punti di forza di tutte le apparecchiature, sopra e sotto il palco. Il backstage è il palco stesso e le strutture sono in esposizione. Tutte le tecnologie audio, video e luci sono accessibili e funzionanti.

Exhibo | PAD. A3 – STAND 155

LIBERA LA POTENZA DELLE IMMAGINI

Nuovi prodotti in grado di aiutare i professionisti dell’immagine e i content creator a realizzare la loro visione, liberando creatività e potenza delle loro immagini. Telecamere, cloud, IP e 5G, hardware e software con particolare attenzione alla sostenibilità.

Sony | PAD. A3 – STAND 156

ESPERIENZA INTERATTIVA PER IL CORPORATE

Una esperienza interattiva unica dove tecnologia e design si fondono per trasformare le sale riunioni in ambienti intelligenti, connessi e perfettamente integrati. L’interazione diventa naturale, il suono cristallino e la gestione dei contenuti intuitiva, permettendo una comunicazione fluida e senza limiti.

Sisme | PAD. A4 – STAND 018

VIDEOCONFERENZE SENZA LIMITI

Un dispositivo all-in-one per videoconferenze, collaborazione e co-creazione. Dotato di uno schermo touch 4K, telecamere intelligenti e audio immersivo. Perfetto per sale riunioni, brainstorming e condivisione di contenuti in tempo reale.

CISCO | PAD. A4 – STAND 024

SOLUZIONI SU MISURA PER IL BUSINESS

Display professionali per la comunicazione visiva, tecnologie dedicate all’hospitality e monitor PC ad alte prestazioni per analisi, creatività e precisione, ideali in ambito corporate, retail, sanitario e nelle strutture ricettive.

LG Electronics Italia | PAD. A4 – STAND 035

RIUNIONI E VIDEOCONFERENZE SEMPLIFICATE

Le nuove soluzioni di videoconferenze di Logitech, Jabra, Barco e HP in mostra per offrire uno sguardo alle tecnologie disponibili in commercio nei prossimi mesi. Certificazioni Microsoft Teams, angolo di visione a 180 gradi e alimentazioni PoE direttamente sul cavo Ethernet.

ESSEDI | PAD. A4 – STAND 059

PERFORMANCE DAL VIVO SU QUATTRO PALCHI PROFESSIONALI

L’area principale di MIR 2025 che offre un’esperienza immersiva per i professionisti del settore audio, video e luci. Con quattro palchi attrezzati e performance live, i visitatori potranno testare le ultime tecnologie in condizioni reali, esplorando innovazioni delle migliori aziende del settore.

SOLUZIONI AVANZATE PER LO SPETTACOLO PER UN’ESPERIENZA SENZA PARAGONI

AUDIOSALES presenta un’area esclusiva con le ultime innovazioni tecnologiche per l’industria dello spettacolo. In evidenza, l’Experience Show multimediale, con audio immersivo, tracciamento automatico senza beacon, e soluzioni avanzate per lighting control. Completa il Claypaky Product Show, che esplora le tecnologie di lighting più avanzate per l’entertainment.

L’EXPERIENCE DELL’AUDIO IN ESTERNA

L’area outdoor di MIR 2025 ad alta pressione sonora è dedicata ai migliori sistemi audio professionali. Un’esperienza d’ascolto reale, con test comparativi tra le tecnologie più avanzate, pensata per sound engineer, tecnici e professionisti del settore eventi e installazioni.

Per accedere all’expo nei due giorni rimanenti partite da questa pagina.