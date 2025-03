Come usare una VPN per viaggiare e risparmiare sui voli

Pubblicità

Viaggiare è certamente un’esperienza interessante, che arricchisce ciascuno di un bagaglio umano e culturale particolarmente appagante, eppure comporta sfide significative legate alla sicurezza online, alla privacy e all’accesso a determinati servizi e, soprattutto, ai costi.

Eppure, l’uso di una VPN potrebbe diventare un valido alleato quando si viaggia, in grado di risolvere molte situazioni, permettendoti di viaggiare in modo sicuro, proteggendo i propri dati personali e persino di risparmiare sulle prenotazioni. Ecco perché avere una VPN sempre attiva può fare la differenza quando si viaggia.

Anzitutto la sicurezza. Quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica, come quelle di aeroporti, hotel, caffè o stazioni (elemento imprescindibile quando si è in viaggio), si è certamente esposti a potenziali minacce informatiche. Gli hacker possono, infatti, intercettare i dati trasmessi sulla rete, rubare credenziali e dati sensibili, oltre che quelli bancari, compromettendo così informazioni personali.

Ed allora, è qui che entra in gioco una VPN, in grado di criptare tutto il traffico internet, impedendo a chiunque di intercettarlo e garantendo che i dati rimangano al sicuro. Se cerchi il massimo della protezione, scegli un provider che offra il protocollo OpenVPN, noto per il suo elevato livello di crittografia.

—

Ottieni NordVPN con uno sconto fino al 73% + 3 mesi Extra

—

Una VPN per risparmiare

Oltre alla sicurezza, una VPN può aiutare anche a risparmiare. Le compagnie aeree, gli hotel e i servizi di autonoleggio spesso applicano prezzi diversi in base alla posizione geografica dell’utente.

Questo vuol dire che connettendosi da un server situato in un altro paese, è possibile verificare se i prezzi cambiano rispetto a quello in cui realmente si effettua la prenotazione, approfittando così delle migliori offerte disponibili.

Naturalmente, il consiglio è quello di cancellare i cookie prima di effettuare nuove ricerche, per evitare che i siti riconoscano il dispositivo dal quale si effettua la prenotazione e mantengano i prezzi più alti, anche dietro collegamento VPN.

Non è, però, solo una questione di risparmio. In alcuni paesi, l’accesso a siti web e piattaforme di social media è limitato. Ad esempio, viaggiare in Cina significa non avere acceso a tutti i propri social network preferiti, come Google, Facebook, Instagram e WhatsApp.

Ed allora, una potente VPN permette di aggirare queste restrizioni, assegnando un indirizzo IP di un altro paese e consentendo di navigare liberamente.

Ovviamente, prima di fare questo è necessario assicurarsi di non violare alcuna legge locale, poiché alcuni governi vietano l’uso delle VPN o adottano misure per bloccarle.

Alcuni provider offrono server offuscati, progettati appositamente per superare questi blocchi e garantire l’accesso anche in contesti più restrittivi.

—

Ottieni NordVPN con uno sconto fino al 73% + 3 mesi Extra

—

Come scegliere una VPN

Quando si sceglie una VPN per i propri viaggi è essenziale considerare alcune caratteristiche. Anzitutto, che la VPN scelta abbia un’ampia rete di server distribuiti in diversi paesi, così da assicura una connessione veloce e stabile.

Inoltre, indispensabile per mantenere velocità alte è il protocollo WireGuard, o meglio le sue varianti migliorate come NordLynx, che garantiscono prestazioni senza compromettere la sicurezza.

Ancora, importante è la funzione Kill Switch, che blocca automaticamente la connessione a Internet se la VPN si disattiva improvvisamente, evitando il rischio di esporre la posizione reale. Altre protezioni avanzate, invece, sono rappresentate da opzioni come la Double VPN e la protezione contro malware e tracker pubblicitari offrono un ulteriore livello di sicurezza.

—

Ottieni NordVPN con uno sconto fino al 73% + 3 mesi Extra

—

NordVPN

Tra le opzioni più affidabili, NordVPN è quella che potrebbe fare al caso vostro, anche quando si viaggia. Anzitutto, offre una vasta rete di oltre 5.000 server sparsi in 60 paesi, garantendo connessioni rapide e sicure.

E’ basato su protocollo NordLynx, così da offrire velocità elevate mantenendo un alto livello di privacy, senza dimenticare della possibilità di sfruttare server specializzati, come quelli per il traffico P2P, IP dedicati e Onion Over VPN, ideali per chi cerca il massimo della sicurezza.

Inoltre è estremamente versatile, compatibile con tutti i dispositivi, da Windows e macOS per passare ai dispositivi mobili (vero must have quando si viaggia) Android e iOS, potendo proteggere fino a sei dispositivi con un solo account.

Inoltre, vi abbiamo anche parlato della politica NordVPN di No-Log in questo articolo e della funzionalità Threat Protection, che blocca malware e siti pericolosi.

Per abbonarsi a NordVPN è possibile seguire questo link.