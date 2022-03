Mir Tech 2022 rilancia l’intrattenimento a Rimini il 27 marzo

Ai blocchi di partenza l’edizione 2022 di MIR Tech, la fiera di Rimini in programma per il 27, 28 e 29 di marzo. Giunta alla sua quinta edizione, l’unica manifestazione in Italia per il settore dell’intrattenimento, è la prima in Europa a riaprire al pubblico con una ricca serie di appuntamenti per riposizionare il riflettore sul mondo della musica e degli spettacoli dal vivo.

«Dopo due anni di stop, finalmente il sipario sul mondo dell’intrattenimento è pronto a rialzarsi con lo scopo di infondere agli artisti, agli operatori e al pubblico speranza e fiducia per il futuro che ci attende» commenta Sergio Cerruti, impegnato nell’organizzazione dell’area entertainment della fiera.

La nuova edizione si pone anche come un momento di incontro e confronto tra gli addetti ai lavori, le Istituzioni e il pubblico, allo scopo di ricordare ed evidenziare l’importanza del settore dell’intrattenimento attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dalle aziende tecniche e tecnologiche e di quelle culturali e creative legate all’ampio e stratificato mondo della musica.

La tre giorni di Mir Tech 2022 si aprirà a Rimini con una grande cerimonia inaugurale che vedrà la partecipazione della Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il Presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni. A seguire è previsto il tributo a Claudio Coccoluto, un momento dedicato al riconoscimento della splendida carriera del DJ, a cui la Fiera ha deciso di intestare l’imminente edizione, con lo scopo di riaccendere le luci sul mondo dei club e dei suoi artisti e professionisti.

La manifestazione ospiterà diversi appuntamenti legati al mondo della musica con la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e diversi esponenti istituzionali, nell’ottica di valutare insieme le strategie e le riforme necessarie per garantire la miglior ripartenza dell’industria della musica: generalmente riconosciuta come anima, contenuto e motore economico degli eventi, dei live e degli spettacoli di intrattenimento.

Un programma ricco di appuntamenti che verrà quotidianamente aggiornato nelle pagine ufficiali del MIR Tech 2022 per dare ampia visione agli eventi protagonisti della manifestazione.

«Sicuramente non mancano ambizione e progettualità: in oltre 25.000 metri quadrati di area espositiva prenderanno vita incontri, panel e masterclass che ci faranno immergere nel mondo dell’entertainment, con l’obiettivo di dare un rilancio alla manifestazione anche per sue le edizioni future e dare evidenza della capacità di resistenza e di ripartenza di tutta la filiera artistica e tecnologica legata all’industria dell’intrattenimento” conclude Sergio Cerruti.