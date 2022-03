IKEA Vappeby mette il genio nella lampada da giardino

IKEA ha presentato l’altoparlante Bluetooth Vappeby dotato di un pulsante Spotify Tap che funge anche da lampada da esterno, confermando così il deposito presso la FCC in USA risalente allo scorso anno. Dotata di resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua IP65, questa lanterna smart è progettata per illuminare le feste all’aperto, barbecue e picnic.

Non solo luce a LED, dato che questa nuova lampada è in grado di fornire al contempo un suono a 360 gradi, con tanto di pulsante Spotify Tap, che permetterà di iniziare lo streaming audio immediatamente. Ovviamente, la lampada funziona anche con altri servizi di streaming o qualsiasi file audio memorizzato su smartphone o altro dispositivo connesso tramite Bluetooth.

Vappeby offre fino a 12 ore di streaming musicale, presumibilmente senza la luce accesa. Si ricarica tramite USB-C, ma non c’è caricabatterie incluso nella confezione, mentre è presente solo il cavo. La lampada offre due modalità di luce a LED, anche se IKEA non ha specificato esattamente quale. Il design, come già accennato, è quello di una lanterna.

Ricordiamo che Spotify Tap è stato lanciato a settembre dello scorso anno, disponibile al momento del lancio su cuffie Bluetooth di Samsung, Microsoft Surface, Bose, Skullcandy e Jabra. Questa lampada si unisce al ventaglio di altoparlanti Bluetooth Vappeby (noti come Eneby negli Stati Uniti), venduti al prezzo compreso tra 25 e 90 dollari. IKEA offre inoltre anche lo speaker libreria e il modello lampada da interni della serie Symfonisk prodotta in collaborazione con Sonos.

La società ha affermato che Vappeby è “un passo importante nel viaggio di IKEA per democratizzare la musica… aumentare l’esperienza dell’utente, abbassare le soglie e rendere la musica e la luce facilmente accessibili”. Il nuovo modello è ora disponibile in USA in blu o grigio al prezzo di 65 dollari, circa 58 euro: nel momento in cui scriviamo non sembra ancora disponibile nello store online IKEA in Italia.

Se siete interessati a Symfonisk, sappiate che è disponibile nei negozi IKEA e anche nel negozio online IKEA Italia. Nei primi giorni di gennaio IKEA e Sonos hanno aggiornato anche lo speaker da scaffale della serie Symfonisk: ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo di macitynet.