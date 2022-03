Google Home, l’app sarà più facile e sicura da usare

L’app Google Home dovrebbe presto essere più comoda e immediata da utilizzare: Google sta implementando una serie di aggiornamenti all’app Home per Android e iOS, che dovrebbero fornire controlli più immediati, rimuovendo parte del disordine presente adesso nell’app.

In particolare l’utente vedrà controlli per la casa intelligente più semplici e ispirati ad Android 11 nella schermata principale. L’aggiornamento dovrebbe arrivare su tutti gli smartphone nelle settimane a venire. L’utente potrà così toccare i dispositivi per accenderli, utilizzare i cursori per abbassare rapidamente la luminosità delle luci o alzare il volume di un altoparlante, e premere a lungo se si ha bisogno di un maggiore controllo.

Anche la privacy migliorerà. A partire da questa settimana, infatti, sarà disponibile una sezione delle impostazioni che consentirà di gestire i controlli sulla privacy, i dati dell’Assistente e l’attività domestica all’interno dell’app Google Home, senza dover saltare tra un software e l’altro per impostare restrizioni più severe.

Un altro aggiornamento in arrivo entro la fine di marzo aiuterà ad analizzare ciò che sta accadendo all’interno della casa, come ricorda Engadget, con il feed domestico in grado di ordinare automaticamente gli eventi e raggruppare tutto ciò che è accaduto in un breve lasso di tempo.

Con questi aggiornamenti l’app Home di Google potrebbe correggere gli attuali limiti, ossia la presenza di menu e sotto menu che, alle volte, rendono troppo lungo il comando per controllare un determinato apparecchio smart presente in casa. Se volete fare un regalo a chi usa l’Assistente Google in casa non vi resta che leggere questo articolo.

