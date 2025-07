Mitch Kapor, la leggenda dei fogli di calcolo si è laureato al MIT a 74 anni

Mitch Kapor, leggenda del mondo dei fogli elettronici (ha co-fondato nel 1982 la Lotus Software, azienda comprata nel 1995 da IBM), co-fondatore della Electronic Frontier Foundation (EFF), e presidente fondatore della Mozilla Foundation, si è laureato al MIT.

Lo riferisce il Boston Globe spiegando che dopo essersi laureato a Yale nel 1971, e rimbalzato da un luogo all’altro degli USA per un decennio come “un’anima perduta ed errante” lavorando come disc jockey, insegnante di Meditazione Trascendentale e consulente pere la salute mentale, Kapor rimase estasiato dalle possibilità dell’allora nuovo Apple II.

Iniziò a programmare per risolvere problemi di statistica e analizzare dati, catturando l’attenzione degli imprenditori Dan Bricklin e Bob Frankston, creatori di VisiCalc (uno dei primissimi fogli elettronici), che lo presentarono alla Personal Software (distributore di software californiano).

A Kapor furono offerti 20.000$ (notevole somma per l’epoca) a patto di riuscire ad adattare i suoi software di statistica per VisiCalc. Finito il progetto, prese una pausa dal MIT ma poi decise di lasciare per lavorare a tempo pieno alla Personal Software. Alla stregua di quanto raccontato da altri imprenditori dell’epoca che lasciarono gli studi, Kapor ha riferito di sentire il fascino delle startup, un richiamo “irresistibile”, qualcosa che sentiva di dover fare in quel momento.

A Kapor mancavano pochi esami per completare la laurea al MIT; l’importante università statunitense non conferisce titoli onorari, ma le autorità permettono agli studenti di compensare gli esami mancanti con lo studio indipendente e scrittura della tesi. Kapor ha presentato una tesi sulle radici e lo sviluppo della sua strategia di investimento.

“È di attualità, è altamente pertinente e avevo cose da dire”, ha spiegato Kapor conseguendo la laurea magistrale a maggio nel corso di una cerimonia all’Hyatt Regency Hotel, non troppo distante da dove si trovava la sede della Lotus.

Kapor fu tra i primi ad accettare di scrivere software per i computer NeXT, la società fondata nel 1985 da Steve Jobs e acquisita da Apple nel 1996.