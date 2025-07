La nuova serie Matlock su Paramount Plus dal 27 luglio in Italia

Paramount+ ha annunciato che MATLOCK, l’acclamata serie prodotta da CBS Studios che reimmagina il celebre legal drama degli anni ’80, sarà disponibile dal 27 luglio in Italia. Una nuova versione del cult televisivo, pensata per il pubblico di oggi, con l’interpretazione dell’attrice premio Emmy e Oscar Kathy Bates.

Kathy Bates veste i panni di Madeline “Matty” Matlock, una brillante settantenne che, dopo aver raggiunto il successo in giovane età, decide di tornare a lavorare in un prestigioso studio legale dove usa la sua aria modesta e tattiche astute per vincere i casi. Matty viene assegnata a Olympia (Skye P. Marshall), avvocato anziano con sete di giustizia, mentre l’ex marito di Olympia, Julian (Jason Ritter), figlio del capo dello studio, è incuriosito da Matty e dalla sua intelligenza. Matty lavora al fianco dei soci più giovani dello studio – il carismatico Billy (David Del Rio) e l’ambiziosa Sarah (Leah Lewis) – mentre cerca di affermarsi nel suo nuovo mondo ad alto rischio.

MATLOCK è una rivisitazione della classica serie televisiva omonima. Il primo episodio è diretto da Kat Coiro e la sceneggiatura è di Jennie Snyder Urman. Urman è showrunner e produttore esecutivo insieme a Joanna Klein, Eric Christian Olsen, John Will, Kat Coiro e Kathy Bates. La serie è prodotta da CBS Studios e distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.