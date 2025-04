Offerta irripetibile, bollitore elettrico MIVM a soli 2 €

Pubblicità

Se andate sempre di fretta ma non volete rinunciare a una bella tazza calda di tè o della vostra tisana preferita, allora date un’occhiata a questa offerta: il bollitore MIVM è in offerta a meno di 2 €.

Ha una capacità di 2 litri, ciò significa che si può usare pr preparare fino a 7 tazze di tè, caffè o altre bevande riempiendolo una volta soltanto ed essere usato in un sol colpo da tutta la famiglia o dai dipendenti di un piccolo ufficio.

È realizzato in acciaio inox 304, un materiale non solo resistente e durevole nel tempo ma che assicura anche una maggiore igiene in quanto è facilmente lavabile e resistente alla formazione di ruggine o depositi di calcare.

La potenza è pari a 1.000 W e, nel caso si usi per scaldare l’acqua, secondo la scheda tecnica una volta avviato l’acqua inizia a bollire in circa 5-8 minuti. Per controllarne l’accensione e lo spegnimento c’è un interruttore On/Off sul manico.

Per usarlo basta poggiarlo alla base di alimentazione (ha un diametro di 17 centimetri circa e il cavo è lungo 70 cm) e una volta che è stata raggiunta la temperatura basta sollevarlo e versare il contenuto nelle tazze.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 2 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che il costo può essere un indicatore delle caratteristiche offerte da un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

