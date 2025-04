Con AI il Politecnico di Milano salva gli studenti dall’abbandono

Pubblicità

Il Politecnico di Milano ha raggiunto risultati notevoli nella riduzione del tasso di abbandono universitario, riuscendo a dimezzarlo, passando dal 20% al 10%. Il ringraziamento va all’impiego di modelli statistici e algoritmi di Machine Learning. Sì, il merito, in estrema sintesi, è dell’intelligenza artificiale AI.

L’ateneo è adesso in grado di identificare in anticipo gli studenti a rischio di abbandono del percorso accademico, consentendo l’adozione tempestiva di interventi mirati. Questi strumenti predittivi analizzano i dati di tutti gli studenti, suddivisi per aree di studio come Architettura, Design e Ingegneria, e permettono di individuare precocemente i segnali di difficoltà.

Le analisi hanno evidenziato l’importanza delle prestazioni accademiche iniziali. Gli studenti che non ottengono crediti significativi nel primo semestre mostrano una propensione maggiore ad abbandonare, mentre chi inizia con buoni risultati accademici ha una probabilità notevolmente inferiore di interrompere gli studi.

Inoltre, è emerso che il supporto socioeconomico gioca un ruolo chiave nella prevenzione dell’abbandono. Ancora, gli studenti beneficiari di borse di studio, come quelle offerte dalla DSU, presentano un rischio inferiore di abbandono nel lungo periodo, evidenziando l’importanza di misure che sostengano gli studenti provenienti da contesti svantaggiati.

Per affrontare il fenomeno il Politecnico di Milano ha implementato anche azioni di tutoraggio alla pari, apprezzate sia dagli studenti che si rendono disponibili per conurre i tutor, sia dagli studenti in difficoltà che ne beneficiano. Gli studenti che partecipano a questi programmi ricevono un badge virtuale, che contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e il coinvolgimento all’interno della comunità accademica, aumentando così la motivazione a proseguire il percorso di studi.

Oltre al tutoraggio, l’ateneo sta lavorando per migliorare l’esperienza didattica, adattando i metodi di insegnamento per ridurre le difficoltà iniziali e favorire il successo a lungo termine. Contrastare l’abbandono universitario non significa solo prevenire l’interruzione degli studi, ma anche fornire agli studenti strumenti efficaci per scegliere consapevolmente il proprio percorso formativo.

