Set con 10 chiavi a bussola in sconto, vi costa solo 1 €

Se siete alla ricerca di un set di chiavi a bussola per svolgere lavoretti domestici di manutenzione e riparazione, sappiate allora che al momento trovate un ottimo kit di MIVM in offerta speciale a solo 1 €.

Questo set include 10 chiavi di diverse misure (nello specifico da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm) utili per affrontare la maggior parte dei compiti più comuni.

Le chiavi si agganciano ad un manico curvo che agevola la presa e offre una buona leva durante l’uso riducendo per altro lo sforzo durante le operazioni più impegnative. Il controllo è gestito da un meccanismo a cricchetto in modo da mantenere costantemente la presa sul bullone, e tramite una leva è possibile regolare il verso di rotazione in modo da configurare il manico per la rimozione o il serraggio dei bulloni.

Facciamo inoltre notare che la maniglia è rivestita da una copertura in gomma molto utile perché previene slittamenti accidentali. Inoltre è di colore verde, il che aiuta a ritrovare facilmente il manico nel marasma degli altri attrezzi in nostro possesso.

Tra le caratteristiche degne di nota segnaliamo poi la presenza di un pulsante per lo sgancio rapido tramite cui poter sostituire facilmente le chiavi velocizzando le operazioni di manutenzione.

La prolunga in dotazione aumenta ulteriormente la versatilità del set in quanto permette di raggiungere anche quei bulloni inseriti all’interno di spazi lunghi e stretti.

Infine segnaliamo che il set è realizzato in cromo-vanadio, un materiale che conferisce a tutti i pezzi una maggiore resistenza alla corrosione e mantiene inalterata la funzionalità delle chiavi anche sotto condizioni di uso gravoso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €. Eventualmente trovate anche i set da 21 e 29 pezzi, chiaramente a prezzi maggiori.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

