I produttori di fotocamere continuano a offrire formati RAW proprietari nonostante l’esistenza del formato DNG

I produttori di fotocamere digitali continuano a proporre dispositivi che memorizzano le immagini con formati RAW proprietari, nonostante da 20 anni esista il DNG, formato di archiviazione pubblico pensato per i file raw generati dalle fotocamere digitali, ovviando alla mancanza di uno standard aperto per i file raw creati da singoli modelli di fotocamera per consente ai fotografi di accedere facilmente ai loro file.

I formati di file RAW sono molto diffusi nel mondo della fotografia digitale poiché offrono un maggiore controllo creativo. Tuttavia, le fotocamere usano formati RAW differenti (proprietari), le cui specifiche non sono pubbliche. Per tale motivo non tutti i file raw da fotocamera possono essere letti da diverse applicazioni software. L’uso di questi formati raw proprietari come soluzione di archiviazione a lungo termine presenta pertanto un rischio, e la condivisione di questi file tra più flussi di lavoro complessi può essere problematica.

Un redattore del sito statunitense The Verge ha chiesto a produttori quali Sony, Canon e Panasonic perché continuano a proporre formati RAW proprietari. Sony ha risposto spiegando che il loro formato ARW (RAW proprietario) permette di “ottimizzare le prestazioni tenendo conto di caratteristiche del dispositivo quali il sensore di immagine e il motore per l’elaborazione delle immagini”. Canon offre spiegazioni simili affermando che il formato proprietario consente loro “l’elaborazione ottimale durante lo sviluppo dell’immagine”.

La frammentazione obbliga gli sviluppatori di software a integrare il supporto a sterminati modelli di fotocamere, rendendo a volte impossibile supportare sin da subito nuovi modelli di fotocamere quando questi arrivano sul mercato. Ogni nuovo dispositivo, spiega Adobe, richiede la misurazione di caratteristiche del sensore come ad esempio quelle legate al colore e al rumore.

Produttori come Leica, Casio, Ricoh, Samsung, Pentax e Sigma, hanno invece optato per il formato aperto DNG. Oltre alla specifica Negativo digitale (DNG), Adobe offre il programma gratuito Adobe DNG Converter che permette di convertire facilmente in formato raw i file di molte tra le fotocamere più diffuse sul mercato. Gli sviluppatori e i produttori di software possono scaricare la specifica DNG completa. formato DNG è supportato da software quali: Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom e Lightroom Classic.

Apple integra il supporto a centinaia di formati RAW (qui l’elenco aggiornato) con gli update dei sistemi operativi (iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia). Apple spiega che i formati RAW offrono maggiori possibilità di modifica delle immagini quando si utilizzano app di terze parti che supportano l’editing RAW. Il supporto per altri formati RAW verrà aggiunto successivamente.