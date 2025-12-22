Modalità aereo + questo trucco = ricarica in metà tempo: geniale

La ricarica del telefono può essere un problema, soprattutto quando utilizziamo da tanto tempo uno smartphone: come risolvere.

La modalità aereo è una funzione del telefono che si applica quando si intende disattivare la capacità di uno smartphone di collegarsi alle reti mobili, al WiFi o al Bluetooth. Questo significa che non è possibile effettuare o ricevere chiamate, ma anche inviare messaggi e utilizzare la rete internet.

Qualsiasi cosa che non richieda l’accesso a internet o segnale, però, si può fare. Pensiamo a fare foto o ascoltare musica, ma anche giocare a un videogioco.

Questo è quello che sappiamo sulla modalità aereo. Tuttavia, molte persone non sanno che tale funzione può essere utile anche per ricaricare la batteria del proprio telefono ben più rapidamente di quello che è plausibile fare quando è disattivata.

Modalità aere e non solo: ricarica del telefono più veloce che mai

Il motivo per cui la modalità aereo può rendere la ricarica così tanto veloce è legato alla sua stessa funzione di partenza, ovvero il fatto che non si può usare internet, le app che richiedono connessione a una rete e anche il Bluetooth è sostanzialmente assente. Le applicazioni in background non funzionano, e quindi la maggior parte delle operazioni in questo preciso frangente non vengono praticamente effettuate.

Anche aziende come Samsung e Apple consigliano di applicare la modalità aereo al vostro telefono cellulare nell’esatto momento in cui decidete ricaricare lo smartphone. In questo modo, non solo ricaricherà più in fretta, ma eviterà di surriscaldare internamente il cellulare. La modalità aereo da sola non basta, però. Risulta essere necessario anche non utilizzare il dispositivo mentre si trova in carica, perché se è vero che non vengono usate app varie, internet o il Bluetooth, lo è altrettanto il fatto che si possono comunque fare fotografie, accendere lo schermo o ascoltare musica.

Per quanto tutto questo non consumi quanto lo fanno le applicazioni e il semplice utilizzo dei dati mobili o del WiFi, rimane comunque qualcosa che è meglio evitare durante la carica del telefono cellulare. Oltre alla modalità aereo, quindi, come abbiamo visto con una certa attenzione a piccoli ma importanti dettagli si possono ottenere risultati veramente eccellenti per ottenere una ricarica più veloce possibile per quanto riguarda il telefono cellulare. Inoltre, anche la ‘salute’ dello smartphone che detenete potrà beneficiarne, visto e considerato che sicuramente tutte quelle app che funzionano in background e internet sempre acceso anche durante il mancato utilizzo del cellulare non fanno esattamente bene al processore adoperato.