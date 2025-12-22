Nintendo potrebbe offrire cartucce più piccole di 64GB per Switch 2

Nintendo avrebbe intenzione di introdurre cartucce di gioco con capacità di archiviazione ridotta per la Switch 2. Una serie di giochi prevede sempre e comunque lo scaricamento di una parte da internet, nonostante siano disponibili su cartucce.

Finora Nintendo ha messo a disposizione di alcuni publisher solo cartucce da 64GB per Switch 2, capacità adeguata per titoli complessi ma sovradimensionata per titoli più semplici o riedizioni di classici che richiedono spazi di archiviazione decisamente inferiori.

Il sito statunitense Tom’s hardware spiega che Inin Games, il publisher di R-Type Dimensions III, ha individuato un ostacolo nella pubblicazione di quest’ultimo titolo, gioco che ha bisogno di uno spazio di archiviazione che non giustificherebbe i costi di produzione di una cartuccia da 64GB; l’editore aveva fatto riferimento al possibile uso di cartucce più piccole ma ha modificato le dichiarazioni, probabilmente dopo che qualcuno si è reso conto di stare rivelando dettagli non ancora resi noti da Nintendo.

Dopo le indiscrezioni di ININ Games, la dichiarazione di quest’ultima è stata modificata eliminando riferimenti a future capacità di archiviazione, riportando dichiarazioni più generiche, una mossa che lascia immaginare la possibile condivisione di informazioni tecniche sotto embargo. “Non ci sono annunci o conferme ufficiali da parte di Nintendo in merito a cartucce di capacità differente”, scrive NIN Games.

E ancora: “Qualsiasi riferimento a specifici tagli di memoria non devono essere interpretati come un annuncio ufficiale di Nintendo. Al momento possiamo solo confermare che il nostro prossimo gioco R-Type Dimensions III sarà su cartuccia fisica. Nessun altro dettaglio sulle specifiche tecniche delle cartucce è stato confermato. Ci scusiamo per la confusione e apprezziamo la vostra comprensione”.

32GB, 16GB e forse anche 8GB

La possibilità di offrire cartucce da 32GB o “tagli” ancora più piccoli (16GB o 8GB) potrebbe essere interessante per titoli indie o riedizioni di classici. Al momento molti publisher scelgono esclusivamente distribuzioni digitali perché non avrebbe senso sfruttare 64GB, elemento che inciderebbe sui margini di profitto.

Una più ampia gamma di supporti fisici consentirebbe di invertire la tendenza e ampliare ulteriormente il catalogo fisico dei titoli per la console di Nintendo.